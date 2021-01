El gobierno español recorre el toque de queda a las 20 h de Castilla y León

Dos meses y medio después de la aprobación de la actual prórroga del estado de alarma de seis meses para hacer frente al coronavirus, las comunidades gobernadas por el PP presionan para volver a abrir el tema en el Congreso para modificar las restricciones. Hasta el punto de desafiar al gobierno español. Pero con una estrategia totalmente contraria a la del otoño pasado, durante la segunda oleada. Si entonces la Comunidad de Madrid se opuso a aplicar nuevas medidas, como el confinamiento perimetral o el cierre de la hostelería antes de tiempo, ahora son Castilla y León, Andalucía y Galicia –también gobernadas por los populares– las que abanderan una ofensiva para avanzar el toque de queda hasta las 18 h, como ha hecho Francia, y tener poderes para decretar confinamientos domiciliarios como hizo el Estado el marzo pasado.

Curiosamente ha sido Castilla y León, que hasta ahora no había hecho mucho ruido e intentaba ir a la par con el ministerio de Sanidad en la reacción a la pandemia, la que ha decidido abanderar el choque con Salvador Illa. A pesar de las advertencias de la Moncloa, sábado decretó el adelanto del toque de queda a las 20 h, una medida que este domingo el ministerio de la Presidencia ha anunciado que recorrería porque vulnera el derecho de los ciudadanos y porque no se acoge en el actual estado de alarma. En una nota de prensa, la Moncloa recuerda que el actual estado de alarma facultó a los presidentes autonómicos, como autoridad delegada, a decretar el toque de queda como máximo entre las 22 h y las 7 h, con franjas por la noche entre las 22 h y las 0 h y de buena mañana entre las 5 h y las 7 h. "Al fijar la hora de comienzo de la limitación a las 20h, el acuerdo [de Castilla y León] infringe nítidamente la regulación mencionada, sin que esta infracción pueda negarse acogiéndose en las facultades de modulación", señala el ministerio de Presidencia.

La opción de avanzar el toque de queda

De todos modos, el ministro de Sanidad dijo ayer desde Barcelona que se abría a modificar la hora del toque de queda nocturno. Sí que cerró de pleno la puerta a decretar otra vez confinamientos domiciliarios. Considera que los poderes que tienen los presidentes autonómicos tienen actualmente un abanico de posibilidades de aplicar restricciones muy similar al resto de estados europeos. Lo cierto es, sin embargo, que España se sitúa despacio en la cola europea por lo que hace la dureza de las medidas en el marco de la tercera oleada. Sin ir más lejos, Portugal ha obligado al teletrabajo y ha cerrado todos los comercios no esenciales y no permite salir del municipio. En lugares como Madrid, más allá del adelanto del toque de queda a las 23 h a partir de lunes y el cierre de la hostelería a las 22 h, no hay más medidas que el confinamiento de algunos barrios y municipios, pero no de todos.

En una entrevista en el País este domingo, Illa asegura que "las autonomías ya pueden imponer lo que otros estados llaman confinar". Para el ministerio de Sanidad , actualmente "ya hay herramientas legales suficientes para doblar la tercera oleada". A diferencia de marzo, cuando el ejecutivo de Pedro Sánchez se enorgullecía de haber aplicado uno de los confinamientos más severos de Europa, ahora la Moncloa batalla para no tener que volver a la situación de entonces. La situación económica tiene mucho que ver. Entonces se presumió de haber activado un amplio escudo social con los ERTO. Pero el gobierno español ve como se ha disparado el gasto y a la vez no quiere cerrar la actividad económica para no tener que compensar ni parar el poco crecimiento del PIB previsto para este 2021.