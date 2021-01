Catalunya recibirá unas 30.000 vacunas de Pfizer, la mitad de las previstas

Este lunes Catalunya sólo recibirá unas 30.000 vacunas de Pfizer/BioNTech, la mitad de las dosis a las que se comprometieron la farmacéutica y el ministerio de Sanidad para cada semana, según ha podido saber el ARA. En concreto, llegarán 28.400. El departamento de Salud ya contaba con que la nueva remesa de vacunas fuera bastante más reducida que las dos anteriores, que han sido de 60.000 cada una, puesto que el viernes la compañía anunció que limitaría puntualmente las entregas en Europa para hacer mejoras en la capacidad de producción. Horas después del anuncio de Pfizer, al atardecer, el gobierno español también avisó que España recibiría solo el 56% de las dosis previstas (el 67% si se cuenta que de cada vial salen seis dosis) y que esta decisión ajena al ejecutivo reduciría las previsiones y los envíos de los ejecutivos autonómicos.

"No tenemos la garantía de que la semana que viene nos lleguen de nuevo las 60.000 dosis previstas, pero nos hace pensar que sí porque nos han dicho que es un problema puntual de esta semana", ha admitido la consejera de Salud, Alba Vergés, que ha defendido que Catalunya "está a punto para vacunar" dentro de la estrategia europea de vacunación. Con todo, ha pedido al gobierno español que haga "todo lo que le corresponde" para poder vacunar "más y más rápido" siguiendo la estrategia europea, y ha justificado que si no se vacuna más es porque no llegan más dosis. "Nosotros estamos preparados para administrar tantas como haga falta", ha señalado.

Como norma general, Pfizer envía 350.000 vacunas semanales a Sanidad. A Catalunya le corresponde siempre el segundo envío más grande del Estado, con 60.000 dosis semanales, solo por detrás de Andalucía, que recibe 70.000 por el peso poblacional. Como España solo ha recibido 205.727 vaccins, un 40% menos, a Cataluña llegarán la mitad. Además, el ejecutivo español priorizará esta semana las comunidades que más vacunas pusieron entre el 27 de diciembre y el 3 de enero para garantizar que se ponga la segunda dosis en el plazo de 21 días que tienen que pasar entre las dos inyecciones.

Fuentes de la consejería de Salud afirman que, con el stock de continuidad y el nuevo lote, la segunda dosis a las residencias de gente mayor estará asegurada, especialmente en los primeros centros donde se vacunó. "Priorizaremos las dosis para hacer las segundas vacunaciones y no romper la cadena", ha puntualizado Vergés. De momento, según datos públicos, se han vacunado con la segunda dosis un total de 145 personas mayores, la mayoría a la región sanitaria del Alt Pirineu y Aran.

La primera persona vacunada contra el covid en Catalunya, Josefa Pérez, de 89 años, también ha recibido la segunda vacuna de Pfizer. Un equipo de enfermeras se ha desplazado este lunes a la residencia pública Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat, donde vive, para vacunarla 21 días después de inyectarle la primera dosis, el mínimo de tiempo que hay que esperar entre vacunas. También la directora de este centro, Conxita Barbeta, se ha podido vacunar con la segunda dosis. De aquí a dos semanas las personas que hayan recibido este lunes la segunda dosis tendrían que estar protegidas completamente ante el covid y, por lo tanto, no enfermar en caso de exponerse al virus.