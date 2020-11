El Cercle d'Economia pide aumentar en 12.000 M€ la inversión en sanidad en España

El covid -19 ha puesto a prueba el sistema sanitario, y ante todas las carencias que ha hecho aflorar hacen falta soluciones. Esta es la conclusión del Cercle d'Economia, que ve imprescindible poner el sistema sanitario en el punto de mira para hacer frente a la crisis del coronavirus y superarla con prosperidad. Para hacerlo, piden aumentar en 12.240 millones de euros la inversión en salud para que el gasto público de España en este ámbito iguale al europeo: actualmente, en el estado español está en un 8,9% del PIB y la media europea se encuentra en el 9,9%.

Las conclusiones del Cercle d'Economia han sido elaboradas por una comisión de nueve especialistas que han proyectado las necesidades del sistema sanitario estatal hasta dentro de 5 años. "No será fácil, pero tenemos que ir más allá. Siempre vale más prevenir que curar", ha dicho Andreu Mas-Colell, presidente de la comisión de expertos que ha elaborado el informe, y ex consejero de Economía de la Generalitat.

La presentación del informe se ha llevado a cabo en un acto en el que ha intervenido el ministro de Sanidad, Salvador Illa; el secretario de Salud de la Generalitat de Cataluña, Marc Ramentol; la presidenta de la fundación Cotec, Cristina Garmendia; el ex consejero de Economía del Gobierno y actual presidente del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), Andreu Mas-Colell; el presidente del Cercle d'Economia, Javier Faus, y el secretario de Industria del gobierno español, Raül Blanco.

De hecho, el sector de la industria es uno de los ámbitos en los que se centra buena parte del informe, y también ha protagonizado el debate de esta tarde. Tanto Blanco como Ramentol han coincidido en el hecho de que hay que fortalecer la industria sanitaria para que la próxima vez las empresas no tengan que variar su producción para ayudar con los temas de salud –tal y como pasó al inicio de la pandemia, cuando Seat empezó a hacer respiradores, o fábricas textiles empezaron a producir mascarillas.