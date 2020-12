Colas para obtener un test negativo a cuatro días de Navidad

Con Navidad en el horizonte hay colas que son tradición, como las de la lotería, y otras insólitas, provocadas por la pandemia, como las que se han visto esta mañana en muchos de los laboratorios que ofrecen una PCR antes de fiestas. Muchas personas han elegido una prueba rápida, de anticuerpos o una PCR como el pasaporte a una cena familiar, y esta demanda, con la coletilla de que los laboratorios, colapsados, han dejado de dar citas previas, ha desembocado en unas largas colas. A las 13 horas, en los laboratorios Echevarne, en la calle Provença de Barcelona, hay una cincuentena de personas en la fila. Viendo la cola y que todo el mundo salía entre lágrimas, a una mujer le ha podido la curiosidad y ha preguntado al último de la fila si eso era un cribaje masivo. En ese momento, a Carme casi ya le tocaba entrar: "Hace una hora que soy aquí, pero mi hijo ha venido más temprano y todavía había más cola". Ella ha venido a hacerse una PCR para pasar las fiestas de Navidad con sus padres sin riesgo: "Viven en la Seu d'Urgell y no los vemos desde el mes de agosto", explica. Después de una hora y media de cola, ha entrado a hacerse la prueba, que le ha costado 120 euros.

De hecho, cuanto más largo es el palito, más caro es el test: 40 euros la prueba de antígenos y 120 la PCR –un precio que también es proporcional a lo que vale la fabricación de los dos tipos de test–. En el laboratorio Teletest, que pertenece a los centros privados Creu Blanca y está en el corazón de Gràcia, añaden otro factor que todavía puede subir más el precio: la rapidez. Si quieres el resultado de la prueba en menos de 24 horas, pagas 30 euros más, un encarecimiento como el que se paga a las empresas de mensajería para que el paquete llegue más deprisa.

Pasaporte a casa

En los Laboratoris Sarró, en Rambla de Catalunya, han decidido hacer dos colas: una para los que tienen cita previa y una para los que no. Aquí sí se podía hacer una reserva, pero en estos últimos días las horas disponibles se agotaron rápidamente. "Vuelvo con la familia a Mallorca por Navidad y el Govern Balear nos obliga a llegar con una PCR negativa", explica Caterina, que ya hace 30 minutos que tendría que haber entrado a hacerse el test según su hora de reserva, puesto que en la cola también había personas sin cita que tenían que ser atendidas. De hecho, Laboratoris Sarró cerró la opción de citas previas cuando recibió un alud de demandas de personas de las Islas Canarias y las Islas Baleares que querían volver a casa por Navidad.

651x366 Algunos laboratorios han dejado de dar citas previas por el alud de clientes / PERE VIRGILI Algunos laboratorios han dejado de dar citas previas por el alud de clientes / PERE VIRGILI

"Entre las personas que de repente tienen que volver a su país y tienen que hacerse una PCR y las que quieren asegurarse que no tienen covid por Navidad estamos colapsados, y no podíamos dar más citas previas", explica Francesc Mestres, director comercial de Teletest. Añade que están dando "un servicio para cubrir unas necesidades básicas" y que por eso se están "esforzando mucho para llegar a todo el mundo". "Mucha gente se piensa que los laboratorios nos forramos con las pruebas, pero no ven que nos pasamos el día trabajando y que somos unos sanitarios más que desde el inicio de la pandemia no hemos parado", expone Mestres.

Motivos para hacerse la prueba esta mañana había muchos: Sergi para "cenar con la familia"; Marta "porque sí", porque quiere "estar segura"; Juan porque se lo piden en el trabajo. En medio de las colas también había personas que no estaban ahí por el coronavirus. Es el caso de Sandro, que solo había ido para "recoger los resultados de unos análisis". En todos los laboratorios, sin embargo, había una norma que siempre imperaba: la distancia de seguridad. "Hemos venido aquí para saber si estamos contagiados, no para contagiarnos", apunta Carme.