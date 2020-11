Colau dice que disparar tiene que ser "el último recurso" de la Guardia Urbana

"Revisaremos lo que haga falta y tantas veces como haga falta". La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tenido que dar explicaciones hoy, por primera vez, sobre la actuación de la Guardia Urbana en el dispositivo que acabó con un agente disparando contra un hombre sin techo. Colau ha defendido que el hecho de que la Guardia Urbana dispare es "del todo excepcional" y que no quieren que suceda: "Tiene que ser el último recurso". Y ha insistido que no se puede normalizar el uso del arma por parte de la policía y que, por lo tanto, la actuación se revisará "hasta el último milímetro".

La alcaldesa ha aceptado, en el pleno de este viernes, la petición de ERC que instaba a ofrecer formación específica a los agentes sobre las personas sin hogar y a preparar un protocolo de intervención específico para actuaciones como esta. Y ha asegurado que el estado de salud del hombre herido mejora y que está saliendo de la situación crítica.

Lo que no ha aceptado el gobierno municipal es la demanda de grupos como JxCat o el PP de dotar a la policía municipal del pistolas Taser. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha pedido no tomar decisiones en caliente y abrir un "debate sereno" sobre este tema. "Quieren introducir elementos de discordia donde no los hay", ha asegurado el teniente de alcalde ante la insistencia de la oposición a pedir cambios como el uso de las pistolas Taser.

El responsable de Seguridad ha aceptado la petición de JxCat para dotar de más efectivos a la unidad de refuerzo, emergencias y proximidad (UREP) de la Guardia Urbana, un aspecto que ha dicho que está en proceso, con 25 agentes más que se sumarán a los 128 actuales. Batlle, en cambio, ha rechazado la propuesta del mismo grupo de incorporar cámaras unipersonales. Ha defendido que es un tema que se está trabajando en el marco del plan estratégico de la Guardia Urbana.

Cs ha acusado los comunes de ningunear a la UREP y de no dotarla de los recursos necesarios, y ha recordado acontecimientos como los destrozos que sufrió el edificio del Ayuntamiento después de la manifestación contra los desahucios y contra el desalojo de la Casa Buenos Aires. El gobierno ha recordado en este punto que ya se comprometió a revisar los protocolos de vigilancia de los edificios municipales.