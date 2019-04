Barcelona Comic: nueva etapa de un Salón que vuelve a la viñeta

No es ningún secreto que, en los últimos años, hay gente del mundo del cómic que no se ha sentido demasiado representada por el Salón del Cómic de Barcelona. El protagonismo destacado de multinacionales de cine o videojuego, los ejes temáticos sobre guerra, coches, westerns o aviones, la preeminencia del cómic más comercial ... Un modelo reflejado en la Comic-Con de San Diego que no convencía, por ejemplo, a Mauro Entrialgo, un autor de cómic de humor muy popular entre los lectores que dejó de asistir hace 10 años, en parte porque le parecía que el salón estaba orientando hacia un público que no leía sus historietas. "Un año que me hicieron más malas pasadas que de costumbre decidí que gastar tiempo, dinero y energía en ir cada año a una feria donde no me lo pasaba bien era hacer el idiota", dice.

Meritxell Puig, directora desde el 2017 de la entidad que organiza el salón (Ficomic), entendió que había que dar la vuelta al Salón y atraer de nuevo aquellos autores, editoriales y aficionados que ya no sentían como sede el evento. Y si la anterior edición ya prescindió de un eje temático, la que arranca este viernes en la Feria de Barcelona quiere inaugurar una nueva etapa llena de cambios. El primero es evidente: la nueva denominación Comic Barcelona; pero quizás es más significativo aún el cartel de Ana Galvañ, uno de los nombres clave de la nueva generación de autores surgidos del mundo de la autoedición, en los márgenes de la industria. Su cartel marca un punto de inflexión rompiendo con el estilo comercial del Salón y da la oportunidad a una autora que apenas publicó el año pasado su primera novela gráfica. El gesto es una declaración de intenciones en toda regla que abre las puertas a un tipo de cómic que hasta ahora sólo encontraba calor en festivales de cómic independiente y autoeditado como el Tenderete de Valencia y el Graf. "Queremos un Comic Barcelona integrador que incluya el cómic comercial y también otras realidades como la del Graf, que yo visito y que me gusta mucho", dice Puig.

Otro cambio más invisible para el público, pero no para los autores, es la potenciación de la zona profesional de la feria, que además del espacio de encuentro entre dibujantes y editores contará este año con un pequeño mercado para vender los derechos de obras en el mercado internacional y una jornada profesional con charlas sobre marketing en redes, autoedición, derechos de autor y conciliación laboral.

Los creadores también serán protagonistas en el nuevo espacio Foro, pensado para acoger encuentros en pequeño comité entre los aficionados y los autores, que además harán visitas guiadas a sus exposiciones, que este año serán numerosas: además de la gran retrospectiva dedicada a Stan Lee , que incluye derivas sobre los dibujantes españoles de Marvel y DC y sobre la influencia de Lee en el cómic estadounidense, también hay muestras dedicadas a los ganadores de los premios de la edición anterior (Laura Pérez Vernetti, Ana Peñas, Ángel de la Calle), al fundador de la escuela Joso (Josep Solana) y en las relaciones entre el cómic underground y el rock'n'roll, entre otros. La guinda será la exposición sobre el Corto Maltés de Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero que acogerá desde hoy hasta el 21 de abril el MNAC, organizada en colaboración con Comic Barcelona.

La otra gran novedad de esta edición, la más atrevida en el fondo, es que la feria pasa a durar sólo tres días y elimina la jornada del jueves. "Lo hacemos para concentrar y dar el máximo valor al público y los expositores -dice Puig-. El jueves era un día complicado para programar actividades, porque costaba hacer venir el público. Pero tres días nos parece un buen salón". Comic Barcelona tendrá menos días pero más actividades: talleres, mesas redondas, clases magistrales ... Incluso un escenario para hacer concursos de cosplay, karaoke y actuaciones al estilo del festival hermano, el Salón del Manga. Pero el cambio más polémico de todos ha sido el del propio nombre, que se escribe sin acento. "Necesitábamos un logo que funcionara bien en catalán, castellano e inglés -defiende Puig-. Y el nombre anterior era demasiado largo y generaba problemas de comunicación". Los cambios introducidos por Puig ya han conseguido que editoriales independientes como Apa Apa, que publican Galvañ, vayan por primera vez a la feria. Pero otros se resisten. "Veo difícil que recupere la posición de feria de cómics que nadie se podía perder -dice Entrialgo-. Y debido a la especialización actual de la escena, tampoco creo que sea factible ".

Seis nombres imprescindibles del Comic Barcelona

Daniel Clowes

El autor de Ghost World y Guante de seda forjado en hierro visita por primera vez el Salón y firmará ejemplares. Ofrecerá una clase magistral (viernes, 16 h), hará un encuentro con los lectores (sábado, 16 h) y participará en una mesa redonda sobre cómic y música (domingo, 10.30 h).

Milo Manara

El ya veterano maestro italiano del cómic erótico presentará en Barcelona la segunda parte de su biografía de Caravaggio y El arte del azote. Además, el dibujante de Verano indio hará un encuentro con sus lectores (viernes, 17 h) y ofrecerá una clase maregistral (sábado, 11.30 h).

Stan Lee

El guionista que creó Marvel murió el año pasado, pero protagoniza la exposición de este año con páginas originales de sus cómics clásicos, homenajes de dibujantes españoles y un recorrido por su influencia en el cómic estadounidense.

Joso

Batman no es el único que cumple 80 años en 2019. También los cumple Josep Solana, Joso, fundador de la famosa escuela de cómic, a quien Comic Barcelona homenajeará con una exposición que recorre su trabajo como dibujante y su labor pedagógica .

Aviador Dro

No es tan raro ver los pioneros del electropop en una feria del cómic: su fundador, Servando Carballar, tiene una cadena de tiendas de cómic, Generación X. Ofrecerán un concierto (viernes, 19 h) y participarán en la charla sobre cómic y música.

Miguelanxo Prado

El creador de Trazo de tiza es uno de los imprescindibles del cómic europeo de las últimas décadas. En Comic Barcelona ofrecerá una clase magistral (domingo, 15h) y un encuentro con los lectores moderado por Ángel de la Calle (sábado, 10.30 h).