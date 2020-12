Así funciona Comirnaty, la vacuna contra el covid que se administra en Catalunya

¿Cómo se administra?

La vacuna se presenta en viales que contienen varias dosis que se tienen que diluir con suero salino antes de utilizarlos. Se conservan congelados a -70 grados y tienen que ser descongelados antes de la dilución.

Cada vial, una vez diluido, contendrá 5 dosis de vacuna y cada dosis es de 0,3 ml. Se administrarán dos dosis de 0,3 ml que se inyectan por vía intramuscular en la parte superior del brazo y con un intervalo entre la primera y la segunda dosis de al menos 21 días. En el caso de personas con poca masa muscular se puede administrar en el muslo.

¿Tiene alguna contraindicación?

Si bien la vacuna solo está contraindicada en personas que hayan presentado una reacción de hipersensibilidad a una dosis previa de vacuna contra el covid-19, ahora mismo también se recomienda que se posponga la vacunación de las personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves.

En el caso de las personas que tienen alteraciones de la coagulación, se puede aplicar con "seguridad razonable", según consta en el documento de recomendaciones de vacunación contra el covid-19 que ha elaborado el Agencia de Salud Pública de Catalunya. En caso de sufrir una enfermedad aguda grave, se tiene que posponer la vacunación, pero no en el caso de sufrir una enfermedad leve sin fiebre.

Como no hay estudios sobre el embarazo, tampoco se recomienda la vacuna en mujeres embarazadas. En el caso de las mujeres en edad fértil, se recomienda evitar quedarse embarazada en los tres meses posteriores a la inyección de la primera dosis. En el supuesto de que una mujer vacunada descubra que está embarazada, hay que parar la vacunación de la segunda dosis y se hará un seguimiento del caso.

Se tiene que posponer también la vacunación de las personas con síntomas sospechosos de covid-19 y de las que están en cuarentena hasta que se recuperen. La vacuna también se puede administrar a las personas que ya hayan pasado la enfermedad, pero en el caso del personal sanitario, se priorizará la vacunación de los que todavía no lo hayan pasado.

¿Cuáles pueden ser los efectos adversos?

Según los datos de la fase II y III de los ensayos clínicos, los efectos adversos más frecuentes son: dolor en el lugar de la inyección, fatiga o sensación de cansancio, dolor de cabeza, mialgias, escalofrío, dolor articular y fiebre. La mayoría fueron de intensidad leve o moderada y desaparecieron al cabo de unos días.

¿Cuándo se considera que se ha logrado la inmunidad de grupo?

Para conseguir la inmunidad de grupo contra el coronavirus se tiene que vacunar entre el 70 y el 80% de la población. Y el objetivo del Govern es cerrar el 2021 con más de 12 millones de vacunas administradas.

Es por eso que tanto las autoridades sanitarias como profesionales sanitarios recuerdan que con el inicio de la vacunación no se habrá puesto fin, ni mucho menos, a la pandemia. "La vacuna es importante pero tienes que vacunar a muchas personas para que sea efectiva", explicaba hace unos días en una rueda de prensa virtual el cardiólogo Valentí Fuster. Vacunar al 75% de la población "no es cosa de cuatro días, requiere tiempo y a gente tiene que estar preparada para saber que el covid no desaparecerá en dos días", insistía el director del Instituto Cardiovascular del Hospital Mount Sinai. Es por eso que Fuster hace un llamamiento a la "resiliencia": "No vamos diciendo que en enero esto se habrá acabado porque no será así".

En este sentido, Adolfo García-Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Mount Sinai, confía en "volver a la normalidad" hacia "medios del año que viene". Pero avisa: "La parte negativa es que nos volvemos complacientes". "Hemos tenido mucha suerte que este virus se pueda frenar fácilmente con una vacuna, pero no sabemos cómo será la próxima pandemia ni si será tan fácil de frenar".