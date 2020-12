¿Cómo celebrar la Navidad con los mínimos riesgos?

No reunirse con personas de fuera de la burbuja de convivencia. Esta es la única fórmula efectiva para evitar contagiar a las personas más queridas durante la Navidad, según cuatro expertos que, a pesar de recomendar que no haya ningún tipo de encuentro social fuera del núcleo, dan unas pautas para intentar reducir al mínimo el riesgo de infectar a los familiares. Son la jefa de epidemiología del Vall d'Hebron Magda Campins, el investigador y matemático de la Universitat Ramon Llull Àlex Arenas, el experto en aerosoles y profesor de la Universidad de Colorado José Luis Jiménez, y el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós.

¿Cuántas personas se pueden reunir?

El Procicat limita a seis el número de personas, excepto los festivos -24, 25, 26 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero–, en los que se amplía hasta grupos de 10, si son de máximo de dos burbujas diferentes. Y precisamente el número de burbujas es clave a la hora de valorar las posibilidades de contagio en los encuentros: "Si os reunís 4 personas de 4 burbujas diferentes, tenéis más riesgo que si os reunís 6 personas de 2 burbujas diferentes", apunta Padrós, que recalca, sin embargo, que "no se pueden hacer trampas": "Lo importante es que todo el mundo se pregunte con cuántas personas ha estado los días antes, y si quieren ver a algún familiar, que eviten los contactos estrechos 10 días antes". Ahora bien, también se tiene que tener en cuenta la cantidad de situaciones de riesgo que vamos acumulando con el paso de los días, recalca Arenas: "Si un día te reúnes con 4 personas, al día siguiente con 6 diferentes y al otro con 10 más, y después sales positivo, habrás contagiado a una treintena de personas y, ellos, a sus familiares".

¿Cómo se tiene que ventilar el comedor?

Los últimos estudios han demostrado que el coronavirus no solo se transmite por las pequeñas gotas que emitimos al hablar, sino también por los aerosoles que salen de la nariz y la boca. "Es como si todos fumáramos y emitiéramos humo", utiliza como metáfora Arenas, que hace una recomendación para valorar si un espacio es el adecuado para reunirse: "Si una persona está fumando, ¿el resto respirarán su humo?". Si la respuesta es que sí, esa habitación reúne las condiciones idóneas para infectar a todo el mundo: el virus se irá acumulando en el aire -como hace el humo del tabaco- y todos, tarde o temprano, lo acabarán respirando. Por eso, todos inciden en la importancia de la ventilación: "Se trata de tener, en todo momento, las ventanas un poco abiertas, para que corra el aire. Y podemos utilizar puertas o campanas extractores para provocar que se mueva el aire", indica Jiménez, que puntualiza que esto se tiene que hacer en todas las partes de la casa que se utilicen, incluidos los lavabos. Todos los expertos recalcan que, en el exterior, se reduce en picado el peligro: "Los estudios demuestran que hay veinte veces menos contagios en el exterior que en el interior".

¿Se tiene que llevar la mascarilla todo el rato?

Sí, y nos la tenemos que quitar solamente para comer o beber, tanto si se hace en un interior como al aire libre: "El rato antes de comer, y sobre todo durante la sobremesa, se tiene que llevar siempre, pero no solo por Navidad, también si vamos a un bar o restaurante", recalca Campins. Otro factor importante es la distancia y distribución en la mesa: "Mejor juntar las burbujas de convivencia en grupos y dejar espacio entre las que son diferentes, o colocar a las personas una si, una no y en diagonal, para que haya más espacio", dice Padrós. Y la epidemióloga añade: "Y mejor no poner en la misma mesa a los jóvenes o niños y al resto, porque suelen tener más contactos, y especialmente se tienen que separar de los abuelos y colectivos de riesgo".

¿Es mejor hacerse una prueba de covid antes de los encuentros?

No hay una respuesta clara. Padrós y Campins no recomiendan hacerse ninguna prueba test ni PCR antes de las comidas o reuniones porque, en asintomáticos, pueden salir falsos negativos: "Y la gente puede confundir un resultado negativo con un falso pasaporte para hacer lo que quiera, y tienes que llevar mascarilla y mantener la distancia aunque hagas test. Además, en el mercado hay marcas con menos sensibilidad de la que dice el fabricante". En cambio, Arenas y Jiménez, que comparten que se tienen que mantener igualmente las medidas de protección, sí creen que hacerse un test de antígenos antes de los encuentros puede ayudar a evitar más positivos. "El 20-30% de los positivos contagian mucho, y si se encuentran con los familiares, los contagiarán a todos o a la mitad. Y cuando lo detectes, estos ya habrán contagiado también a otros personas".

¿Cómo se puede ir a ver a los abuelos?

La opinión de los cuatro expertos es unánime: al aire libre, con mascarilla y manteniendo la distancia. "Si la persona puede andar, se la puede ir a buscar e ir a dar un paseo o sentarse en el parque, pero hay que evitar las comidas, porque es cuando nos quitamos la mascarilla", defiende Campins. Además, los cuatro desaconsejan enérgicamente los encuentros en interiores con abuelos o personas de riesgo, porque es donde hay más posibilidades de contagiarse. Así mismo, Arenas y Padrós ponen énfasis en el tiempo: "Al aire libre puedes estar más rato, pero si es adentro, cuanto menos tiempo mejor". Y Jiménez pone cifras: "Si pasas 20-40-60 minutos compartiendo el aire y hablando de cerca, o pasas 15 minutos sin mascarilla, hay mucho riesgo de contagiar. En cambio, se puede pasear por el parque o la playa, con mascarilla y a distancia, y se puede estar mucho tiempo porque el riesgo es muy bajo".

¿Cómo se puede calcular el riesgo de los encuentros?

Se tienen que tener en cuenta diferentes factores. Al aire libre, a pesar de que se tiene que mantener distancia y mascarilla, sería el ambiente más complicado para transmitir el virus. En los interiores, cuanto más pequeño sea el espacio, más personas se reúnan y menos ventilación haya, más probabilidades hay de que todos los miembros del encuentro acaben contagiados si uno de los asistentes es un positivo asintomático. A la vez, cuanto más contactos estrechos o situaciones de riesgo se acumulen, más posibilidades hay de infectarse y de contagiar también a los otros. Y el mensaje de todos los expertos es el mismo: es mejor sacrificar y posponer las fiestas de esta Navidad para tener a todos los amigos y familiares vivos y sanos el próximo año. "Nos estamos jugando el futuro de una manera incomprensible; en 2021 será un buen año, pero hagamos que empiece bien", pide Padrós.