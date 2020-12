Madrid endurece las medidas y reduce de 10 a 6 personas los encuentros de Navidad

"Las cifras muestran un ligero aumento de los casos y tenemos que actuar con la máxima rapidez". De este modo el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero , ha avanzado que la región tomará medidas más restrictivas de cara a Navidad. En concreto, la comunidad ha decidido reducir las reuniones familiares a un máximo de seis personas los días señalados: el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, en vez del máximo de diez personas aprobado en Catalunya. "Somos conscientes de lo que conlleva esta decisión, pero tenemos que pensar qué es más importante evitar los contagios", ha dicho Escudero en rueda de prensa este viernes.



El gobierno madrileño ha aceptado que las últimas semanas se han detectado nuevos brotes asociados a reuniones sociales y familiares. Si bien Escudero ha pedido "no alarmar para no perder la perspectiva", ha reconocido que había que endurecer las medidas. En concreto, la comunidad ha registrado un aumento de un 18% de contagios por coronavirus la última semana, según ha informado la consejería de Salud.



La región mantiene el toque de queda como hasta ahora, es decir, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana , excepto los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, cuando se alargará hasta la 1.30 de la noche. Además, mantendrá el cierre perimetral –como decidió el consejo interterritorial– del 23 de diciembre hasta el 6 de enero, excepto para los que viajen a ver a familiares o a personas próximas. "Tenemos que mantener la preocupación y no podemos descansar", ha trasladado a la ciudadanía Escudero, que ha avisado de que en función de cómo evolucione la situación epidemiológica la comunidad estudiará tomar nuevas medidas. Además, se aplicarán nuevas restricciones de movilidad en cinco zonas básicas de salud que superan los 400 casos por cada 100.000 habitantes.

Catalunya suspende las cenas en los restaurantes y reduce la movilidad a la comarca

De todas maneras, estas medidas afectan solo a la interacción social. La comunidad mantiene como hasta ahora la restauración, a diferencia de Catalunya. "Seguiremos con las medidas. No nos planteamos ni arruinar los comercios, ni cerrar la hostelería , ni afectar cada vez más a la economía", aseguró ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea regional.

Crece la incidencia

Las medidas anunciadas por la comunidad llegan en un momento en el que Madrid vuelve a estar dentro del "semáforo rojo" definido por el ministerio de Sanidad y que, por lo tanto, sitúa a la región en una situación de riesgo. La tendencia hacía días que preocupaba en el seno del gobierno español y el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido este viernes que se había reunido con la presidenta de la región para trasladarle la "preocupación".



Madrid hace un mes registraba unos de los mejores datos del Estado y ahora encabeza la incidencia acumulada con 266 casos por cada 100.000 habitantes y notifica 1.640 casos en 24 horas, según datos oficiales del ministerio de Sanidad. Es la incidencia más elevada después de la de las Islas Baleares (322), y ha ido aumentando –de hecho, se ha doblado– las últimas dos semanas .



Médicos de diferentes hospitales de la región que desde el principio de la pandemia se dedican a hacer un registro de la evolución de la situación en los centros hospitalarios se preguntaban el 11 de diciembre si había un "cambio de tendencia". Ese día el colectivo registraba que en dieciocho hospitales de la región aumentaban los ingresos de pacientes por coronavirus y también las defunciones: trece en un día, según los datos publicados en su cuenta de Twitter .





Información 11 de diciembre de 2020

Respecto al 4 de diciembre:

⬆️ ingresados camas de agudos (+14)

=ingresados críticos (291)

18 hospitales han ⬆️ ingresados totales

=% ocupación agudos, UCI médica y críticos globales (8%, 66% y 25%)

Exitus últimas 24h: 13

¿Cambio de tendencia? pic.twitter.com/97voadchkx — COVID 19 MADRID-S.P.M (@covid 19_m) December 11, 2020





Los últimos datos que han aportado son los del 15 de diciembre y muestran que se confirma la tendencia al alza. Han ingresado 110 personas más por covid, siete personas en estado grave y las defunciones en un día eran diecinueve. Es a raíz de este escenario que el gobierno ha decidido endurecer las medidas para frenar las interacciones sociales ante la propagación de los contagios.