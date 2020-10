Condenado un vecino de Puigcerdà por abusar sexualmente de su sobrina de 10 años

La Audiencia de Girona ha condenado a un vecino de Puigcerdà por hacer tocamientos a su sobrina de 10 años el 13 de mayo de 2019. La fiscalía pedía inicialmente 6 años de prisión por un delito de abuso sexual. Como el acusado ha reconocido los hechos y ha consignado 5.000 euros para indemnizar a la víctima, le han aplicado un atenuante muy calificado de reparación del daño. Por eso, y atendiendo a la conformidad, el tribunal le ha impuesto una pena de 2 años de prisión y 6 años de libertad vigilada. No se podrá acercar a la víctima ni a su colegio durante 7 años. El acusado no tendrá que entrar en prisión con la condición de no volver a delinquir durante 3 años y someterse a un programa formativo de reeducación sexual. La sentencia es firme.

El acusado, que en el momento de los hechos estaba casado con la hermana de la madre de la menor, ha reconocido íntegramente el escrito de acusación de la fiscalía. Así, ha admitido que el 13 de mayo de 2019 estaba en su casa, en Puigcerdà, con su sobrina, que entonces tenía 10 años. También estaba en el domicilio la hija del procesado, una menor de 5 años. "Con ánimo libidinoso, y guiado por el propósito de satisfacer sus deseos sexuales, hizo tocamientos a la menor", apunta el escrito de acusación de la fiscalía, que el procesado ha subscrito.

A la hora de perpetrar los abusos, se prevaleció de la inocencia de la menor, de la confianza que le tenía porque era su tío y de la diferencia de edad entre los dos. En ese momento, el procesado tenía 50 años. Además, también hizo que la menor le hiciera tocamientos a él.

A juicio un presunto caso de abuso sexual en el Pont de Suert

Por otro lado, la Audiencia de Lleida acogerá la semana que viene el juicio a un joven acusado de abusar de una chica durante la fiesta mayor del Pont de Suert de 2017. Según la fiscalía, el chico, que entonces tenía 19 años, desnudó y abusó de la chica en la calle a pesar de la oposición de ella. La Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión por un delito de abusos sexuales.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 13 de agosto de 2017 en la zona de la iglesia vieja del Pont de Suert. Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita que se prohíba al acusado comunicarse o acercarse a la chica durante 7 años. También pide que se le impongan 7 años de libertad vigilada y que indemnice a la víctima con 3.000 euros.