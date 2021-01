Dinero a cambio de la vacuna del covid : proliferan los intentos de estafa en las residencias de mayores

Alerta entre la gente mayor por un centenar de intentos de estafa relacionados con la llegada de la vacuna contra el covid. El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha explicado este jueves que los Mossos d'Esquadra han detectado que hay individuos que, haciéndose pasar por las autoridades sanitarias o por productores de la vacuna, llaman a las residencias de mayores y amenazan a los trabajadores para que abonen un ingreso económico urgente a cambio de las dosis. A pesar de que la vacuna de Pfizer no se puede comercializar en el ámbito privado, es gratuita y solo la puede distribuir el departamento de Salud, el conseller ha alertado de que esta conducta no es un hecho aislado y ha hecho un llamamiento a la población para no caer en la trampa.

Según Sàmper, podría haber una organización criminal detrás y el modus operandi siempre es el mismo: los estafadores llaman a la residencia desde un prefijo internacional, a menudo de madrugada cuando no está el director, y avisan a los trabajadores de que hay una entrega de dosis pendiente. De manera deliberada, hacen creer al personal que hay que pagar un importe elevado para garantizar la llegada a los centros y, para ganar credibilidad, aportan datos sobre el centro, así como de la dirección. En la mayoría de los casos no piden más de 400 euros y exigen que se les haga una transferencia bancaria.

A estas alturas ha prosperado la estafa en un centro de Esplugues de Llobregat que ha pagado 400 euros como paga y señal de los 3.000 euros que se les había exigido. "Les dijeron que llamaban desde la conselleria de Salud y que tenían una entrega urgente de la vacuna y que tenían que pagar la remesa si no querían ser sancionados", ha detallado Sàmper. En plena rueda de prensa, el conseller ha comunicado que se les acababa de notificar un nuevo intento de estafa del mismo estilo en una residencia en el distrito barcelonés de Horta-Guinardó.

Llamar al 112

El subinspector de Seguridad Ciudadana, Sergi Martínez, ha precisado que los estafadores pueden acumular "mucho capital" si llaman a muchas víctimas, y ha avisado de que también hay intentos de estafa directamente a gente mayor, a quienes llaman al teléfono de casa para ofrecerles la vacuna o concertar una visita para inyectarles y pedirles dinero. El comisario en jefe, Juan Carlos Molinero, ha explicado que por ahora todas las modalidades de estafa son telefónicas, pero que no se descarta que pueda haber también presenciales.

"Aprovechan que son vulnerables y viven solos para intentar acceder al domicilio, estafarles o cometer algún hurto o robo con violencia", ha denunciado Martínez, que ha pedido que no se dé ningún tipo de información bancaria o personal ni se haga ningún pago en caso de recibir una llamada de este tipo. En el caso de las residencias, Interior recomienda a los trabajadores poner los hechos en conocimiento de la dirección del centro e, inmediatamente, llamar al 112 o ponerse en contacto con los Mossos o la policía local.