Educación aplaza hasta el 11 de enero la vuelta al cole después de Navidad

La vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad se aplaza tres días: los alumnos volverán a las aulas el lunes día 11 y no el viernes 8, como estaba previsto. La decisión ya la ha anunciado el departamento de Educación a los sindicatos, que también han sido informados que en enero se hará un cribaje masivo con PCR a todos los profesionales de los centros educativos, tal como había sugerido el consejero, Josep Bargalló, esta semana.

Este retraso en la vuelta al cole servirá para dar más margen de tiempo entre los encuentros familiares de los días 25 y 26 de diciembre, cuando se prevén más interacciones sociales, y el retorno a la escuela. Según ha dicho CCOO, el departamento de Educación les ha comunicado que el 8 contará como festivo y se publicará un decreto ley, puesto que el departamento de Salud "recomienda más días de distancia entre las fiestas familiares y el retorno a la escuela". "Estarà bien o no, gustará o no, se criticará o no. La cuestión es que hay una constante: Educación no apuesta por el diálogo social y el Govern actúa unilateralmente", ha denunciado desde Twitter el sindicato CCOO.