Ernest Maragall: "El urbanismo táctico ha perjudicado la imagen de Barcelona"

El grupo municipal de ERC en Barcelona acaba el año habiendo pactado con el gobierno de Colau los presupuestos del 2021 y el proyecto estrella en materia de movilidad: el tranvía.

El otro día Colau daba por acabado el entendimiento ERC-JxCat en el Govern y ponía a Barcelona como ejemplo de pacto de las izquierdas. ¿Es posible un nuevo tripartito?

Es una teoría especulativa y sin ninguna base ni de decisión tomada ni de relación profundizada. No tiene ninguno otro elemento que la pura especulación o el deseo personal o político de alguien. Pero nada más. JxCat y nosotros somos socios naturales en una buena parte del camino, y en muchos objetivos tenemos que aprender a trabajar mejor juntos, evidentemente. Es la asignatura pendiente del movimiento independentista y la tenemos que aprobar.

¿El entendimiento en Barcelona no tendrá ninguna influencia sobre lo que pase en Catalunya?

Nosotros en el pleno de presupuestos votamos Barcelona. No hay ningún cálculo previo, más bien hemos trabajado por una decisión compleja, de gran alcance, que es la ciudad. Creo que nos tenemos poco respecto a nosotros mismos cuando aceptamos que se nos someta a una cuestión de cálculo relativo. ¿Tan poco vale la ciudad de Barcelona que no admite decisiones por ella misma? ¿Cualquier cosa que decidimos tiene que ver con lo que se ha decidido en Madrid o con lo que se decidirá en el Parc de la Ciutadella? Lo que hemos hecho es decidir sobre Barcelona y esto no tiene ninguna influencia sobre otras instituciones.

Si hubieran sabido que Manuel Valls se acabaría sumando al pacto, ¿lo habrían hecho igual?

No me inmuta esta cuestión. Es un intento un poco desesperado de no quedar fuera de juego, simplemente.

Pero el PSC, cuando se hizo público el acuerdo entre el gobierno municipal y ERC, insistió en mantener la puerta abierta a otras fuerzas. ¿Se quería romper la imagen del tripartito?

Habría sido lógico que Junts per Catalunya se añadiera, como lo hizo el año pasado. Me cuesta mucho de entender que este año que hay muchas más razones para entrar, no lo haga.

¿Y por qué no se ha añadido?

Hay una evidente decisión política que no tiene que ver con Barcelona sino con la cronología electoral. Quizás es legítimo y comprensible. A mí me parece que es un error, pero no pasa nada. Nos seguiremos encontrando en el día a día, seguro que nos pondremos de acuerdo.

¿Qué tendrían de diferente los presupuestos si gobernara ERC?

Nos habríamos tomado mucho más seriamente el concepto de reforma de la administración pública local. Ya habríamos planteado la revisión de la Carta de Barcelona y habríamos tomado una iniciativa legislativa para la modificación de la ley de finanzas locales, y habríamos entablado conversaciones con la Generalitat para revisar qué quiere decir consorcios y qué es la responsabilidad compartida. Ya habríamos establecido un tipo en complicidad con los sectores privados de esta ciudad que afanan en trabajar y producir, y que no pueden generar riqueza. Esto estaría en curso y reflejado en el presupuesto. Como ayuntamiento tenemos que prestar servicios de una manera eficiente, solvente, y ser motor económico directo.

¿No lo hace, esto, el gobierno de Colau ?

Lo hace mal, sin sacar provecho de las capacidades del potencial económico e institucional que tiene como administración pública central. La palabra clave es complicidad, y aquí, en cambio, domina el clientelismo. Si miramos los últimos 20 años, con gobiernos socialistas y convergentes, hemos pasado primero por un crecimiento a cualquier precio, después por un “Viva el mercado” también a cualquier precio y, finalmente, por una ideología antimercado que ha acabado cayendo en el clientelismo más explícito. Ahora están desaprovechando lo que el mercado tiene de bueno. Hace 40 años Barcelona se emancipó de la grisez franquista, ahora se tiene que emancipar del tacticismo de poca tirada. Tenemos que empezar a mirar lejos.

¿Esto quiere decir que el gobierno municipal se ha desconectado de la sociedad barcelonesa?

No ha sabido establecer las relaciones, los lazos de cooperación activa, de respeto y, por lo tanto, no ha ejercido la responsabilidad. Esta necesidad de lucir urbanismo táctico... Lo que es táctico es el urbanismo, lo que es táctico es la estrategia económica, la política de vivienda, la política de seguridad. Esto acaba impregnando el conjunto de la institución y del gobierno. Ahora es evidente que hay contradicciones y que el señor Collboni vuelve a defender aquello del “ jobs, jobs, jobs”. ¿La respuesta de Barcelona es crecer al precio que sea como hicimos durante los años de maximización del turismo, que nos ha generado una dependencia de la cual ahora nos tenemos que liberar? Es una cuestión de inversión inteligente, productiva, transformadora. Barcelona tiene que recuperar el gancho.

¿Barcelona está triste?

La gente sabe que no somos lo que podríamos ser. Hay conciencia de la distancia. Hubo un momento que aquí vivían Vargas Llosa y García Márquez. Tenemos que recrear este clima, pero por la innovación, por la ciencia, tienen que venir científicos y empresas. Tiene que venir inversión y lo tenemos que generar. También hemos dejado que la otra característica de la ciudad sea la desigualdad, la precariedad, y es inadmisible.

Políticas como el urbanismo táctico, ¿han ayudado a mejorar la imagen de la ciudad?

No, al contrario, lo han perjudicado, porque detrás de grandes palabras y grandes objetivos de pacificar la ciudad, de domesticar la movilidad, se ha acabado imponiendo una necesidad de resultados efectivos o efectistas a corto plazo. Hay una exhibición de líneas, colores, espacios, pero ¿alguien es capaz de explicar qué hay detrás como visión de ciudad? ¿El Eixample se tiene que tocar tanto? No se está respetando al Eixample.

¿Revertiría las medidas de urbanismo táctico?

Tal y como están ahora, seguramente sí, pero no se trata tanto de ir siempre haciendo y deshaciendo, sino de sustituir la improvisación y el tacticismo por una determinada capacidad de formular estrategia y de ponerla en práctica. ¿Era el momento, en plena pandemia, aprovechando el descenso de la movilidad, de colar estas medidas?

¿Seria mejor un peaje urbano?

No se trata de contrastarlo con esto, se trata de valorarlo en si mismo. Seguramente tiene sentido. Tiene sentido conceptualizar y dimensionar y fiscalizar lo que quiere decir congestión y contaminación. Ahora bien, desde medidas estructurales como las rondas hace treinta años hasta el extremo exactamente contrario, me parece que hay muchas posibilidades que no se han explorado. Cuando decimos peaje también tenemos que pensar en términos metropolitanos y también tenemos que pensar en alternativas. El peaje solo sin una red de transporte público suficiente es muy difícil, y ahora es complicado porque el transporte público está bajo sospecha por la pandemia.

¿Entonces es momento de no hacer nada?

No me parece bien que se haya aprovechado la situación de emergencia para aplicar medidas que, por mucho que les llamen tácticas, son de cambio profundo y no muy medido.

¿La solución es el tranvía?

No, el tranvía es una herramienta más. Cualquier gran decisión, y más si implica una inversión pública como la que implica este tranvía, pide estudiar el coste-beneficio. Tenemos que tener en cuenta que el resultado sea congruente y positivo en términos de red de transporte público. Tendremos que saber qué efecto tiene sobre Transportes Metropolitanos de Barcelona. El debate merece ser sostenido y nosotros hemos puesto algunos elementos en negro sobre blanco, como la concesión, el coste-beneficio de la inversión y la garantía del interés general. Estas tres cuestiones se tienen que aclarar. Hagámoslo, pero hagámoslo bien.

¿Han perdonado a Colau el pecado original de aceptar los votos de Valls para ser alcaldesa?

Nuestro pecado es no haber ganado por más. Lo que está haciendo ERC es querer a Barcelona. ¿Esto está produciendo buenos resultados para la ciudad? Yo creo sinceramente que sí, creo que el presupuesto es un buen resultado. No es el óptimo, no es perfecto, pero es bueno para la ciudad y por eso estamos.

El último barómetro lo situaba a usted como el líder más bien valorado y ERC quedaba como segunda fuerza más cerca de los comuns.

Avala la tarea de ERC durante este año y medio de mandato y nos refuerza como alternativa. Nuestra tarea propositiva para mejorar la ciudad y corregir los errores, límites y contradicciones del gobierno Colau-Collboni queda valorada por la ciudadanía. Ahora nos queda dar el salto definitivo para ser la fuerza central y mayoritaria que Barcelona reclama.