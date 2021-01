Escándalo en el gobierno de Murcia por la vacunación del consejero de Salud y más de 460 funcionarios

A medida que avanza la campaña de la vacunación, proliferan los casos en el Estado de políticos que se han vacunado utilizando su situación privilegiada. La primera polémica fue justamente en Catalunya: el alcalde de Riudoms (Baix Camp), Sergi Pedret, y otro concejal de Junts per Catalunya se la pusieron hace justo una semana para "aprovechar", según alegaron, las dosis que habían sobrado de la residencia del municipio. Los últimos días también ha trascendido que el PSOE ha abierto un expediente y ha suspendido de militancia a los 4 alcaldes que se vacunaron en contra de los criterios establecidos por Sanidad, que prioriza ahora mismo residencias, personal sanitario y gente mayor. Una decisión que contrasta de pleno con el escándalo en el gobierno de Murcia.

El día después de que trascendiera que el consejero de Salud murciano, Manuel Villegas, y centenares de funcionarios más de su equipo habían recibido la primera dosis de Pfizer, el político del PP ha comparecido en rueda de prensa defendiendo que lo habían hecho con el "pleno convencimiento" de que hay que proteger "al personal que trabaja incansable de manera directa e indirecta" desde hace 10 meses en la lucha contra el coronavirus. Villegas ha pedido perdón a los que se hayan podido sentir "decepcionados" por haberse vacunado, junto con más de 460 altos cargos y funcionarios de su departamento, contra el covid, a pesar de que ha defendido esta decisión y su continuidad en el cargo porque "no es momento de huir". El consejero prevé, pues, participar esta tarde en la reunión del consejo interterritorial de Salud para decidir si se avanza el toque de queda hasta las 20 h.

Lejos de admitir el error, Villegas ha insistido en que ha actuado con "transparencia" respetando los criterios consensuados con el ministerio de Sanidad para administrar las vacunas. A su parecer, una vez se acabó de vacunar en las residencias y se empezó con los sanitarios de hospitales y centros de salud, el operativo continuó con el personal de empresas auxiliares y con los trabajadores de la gestión sanitaria, entre los cuales están los funcionarios de Salud, según ha argumentado. Después de informar de que se vacunó la semana pasada, ha subrayado que la inmunización se ofreció a todo el personal de su departamento y del Servicio Murciano de Salud, entre los cuales hay rastreadores, informáticos, administrativos, personal de laboratorio o inspectores, y que ya han recibido las primeras dosis más de 460 de estos profesionales.

Peticiones de dimisión de todos los grupos menos el PP

Pero, a pesar del escándalo, el consejero de Salud murciano ha advertido que la comunidad sufrirá dentro de unas tres semanas el peor escenario vivido desde marzo del 2020 por la evolución del coronavirus y que "no es el momento de huir sino de apretar los puños, trabajar unidos y luchar" contra el coronavirus. Ante la petición de dimisión del resto de grupos, a excepción del PP, ha afirmado que no tiene aspiraciones políticas, que es médico y que volverá a la actividad sanitaria cuando acabe su etapa al frente de la gestión de la sanidad regional. "Lamento que lo que ha pasado pueda hacer sombra al trabajo realizado estos meses", ha dicho Villegas antes de concluir: "Es un momento de buscar unidad, cerrar los puños y tirar para adelante porque nos jugamos mucho. No se puede distorsionar ni huir, y yo no soy de estos. Pido disculpas por la interpretación que se haya podido hacer, pero es el momento de salir adelante".