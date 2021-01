Salut ficha al exdirector del rastreo de Ferrovial pero lo desvincula del polémico contrato con la compañía

El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) ha fichado a Max Llobet, el exdirector de los scouts de Ferrovial, los telefonistas que hacen seguimiento de los contactos de los positivos de covid-19. La conselleria de Salud desvincula su incorporación del polémico contrato con la empresa, que se adjudicó sin concurso y por la vía de urgencia durante el estado de alarma. Su trabajo, afirman, no tendrá nada que ver con el rastreo del covid-19.

Según han precisado fuentes conocedoras al ARA, las tareas que desarrollará Llobet serán de coordinación y dirección de los procesos asistenciales, tanto en la primaria como en los hospitales de la región sanitaria de la área metropolitana sur. En ningún caso, insisten, tendrá responsabilidades directivas o será un alto cargo dentro del organigrama del departamento. De hecho, las mismas fuentes sostienen que el directivo se presentó en el mes de abril a una oferta pública y que ha sido contratado después de superar varios procesos de selección.

"Se le ha fichado temporalmente para hacer un proyecto en la región metropolitana sur al margen del contrato con Ferrovial. Esta persona ha accedido al trabajo como puede hacerlo cualquier otra", aclaran desde Salut. Llobet acabó sus vínculos profesionales con Ferrovial en el mes de diciembre y ha empezado esta nueva etapa este mes de enero.

La externalización del rastreo de contactos con Ferrovial se elevaba –como máximo– a los 17,7 millones de euros y ha recibido un alud de críticas políticas y sanitarias durante los ocho meses que lleva activo. Pocos días después de que entrara en vigor, el junio pasado, el Govern ya tuvo que comprometerse a rescindirlo inmediatamente. Con todo, no fue hasta la última semana de diciembre, siete meses desde su aprobación, que se anunció que el contrato de obra y servicio se acabaría el 31 de enero.

El secretario general de Salut, Marc Ramentol, explicó que el acuerdo no se renovaría pero que la relación contractual no se rescindiría, sino que su finalización estaba prevista en una cláusula que permitía parar el servicio cuando empezara la campaña de vacunación. Por este motivo, subrayó, la empresa no recibiría compensaciones económicas ni sería indemnizada por la disolución anticipada del acuerdo.

A partir del 1 de febrero será la Agencia de Salud Pública de Catalunya (ASPCAT) quien asumirá las funciones de seguimiento de la pandemia. La inversión en el nuevo programa de gestión pública para que el Govern asuma directamente el rastreo de contactos asciende a los 19 millones de euros.