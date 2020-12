El Govern asumirá el coste de las llamadas al 061 y la línea será gratuita hasta junio del 2021

El Govern ha acordado este martes asumir el coste de las llamadas al 061 CatSalut Responde mientras estén "vigentes" las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria aprobadas por el Procicat. La decisión, que tendrá un coste aproximado de 900.000 euros y supondrá la gratuidad de la línea hasta junio del 2021, implica que se "devolverá" a las operadoras telefónicas "todos los gastos generados" por estas llamadas desde el 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma para hacer frente a la pandemia. También se compensará a las compañías que han repercutido el coste a los clientes, siempre que se comprometan a devolverles el dinero que los han cobrado hasta ahora en facturaciones posteriores. "La medida beneficiará a todos los usuarios independientemente de su compañía telefónica", ha subrayado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en rueda de prensa después del consejo ejecutivo, donde se ha autorizado a los departamentos de Vicepresidencia, Políticas Digitales y Salud a firmar un convenio con todas las operadoras del mercado para hacerlo posible.

La también consellera de la Presidencia ha hecho este anuncio después de hacer un llamamiento a ser "prudentes" a pesar de la llegada de la vacuna del coronavirus en las próximas semanas. "La vacuna nos dará la cobertura e inmunidad para superar esta situación y recuperar la normalidad, pero todavía no hemos llegado a ello", ha advertido, y ha añadido que, mientras tanto, hay que "continuar siendo atentos y lo máximo de restrictivos posible para evitar que el covid-19 se propague". En este sentido, ha dejado claro que no se prevé ningún cambio en las restricciones aprobadas por el Govern en el marco de la pandemia de cara a las fiestas de Navidad, al menos hasta el próximo lunes 28 de diciembre, cuando se revisarán las medidas acordadas hasta el día 11 de enero por si hubiera que hacer alguna modificación.

Hasta entonces, sin embargo, no se tocarán los horarios de la restauración –que han generado un alud de críticas en el sector– y, si no hay cambios epidemiológicos relevantes en las próximas 24 o 48 horas, tampoco se avanzará el confinamiento nocturno de Nochebuena, fijado en estos momentos a la una de la madrugada. Este último punto es el que había pedido públicamente horas antes el ex president del Govern Quim Torra, inhabilitado ahora hace tres meses. "Una petición que le haría a mi Govern: ¿no podemos, en estas fiestas, limitarnos a celebrar Navidad con nuestra burbuja y acabar a las diez de la noche? Hay cosas que caen por el sentido común", ha dicho el anterior jefe del ejecutivo en una entrevista a la SER. "No estamos gestionando solo una crisis sanitaria, también estamos gestionando una crisis económica y social. Y tenemos que encontrar este equilibrio", le ha respondido Budó, que ha rechazado calificar de crítica las palabras de Torra.

Un "esfuerzo para acompañar" a los sectores afectados

La portavoz del Govern, que también ha anunciado la aprobación del decreto ley de reanudación de la actividad escolar para el lunes 11 de enero, ha admitido que las medidas que afectan a los sectores económicos "no son fáciles" y son "dolorosas", pero ha recordado que el ejecutivo ha aprobado una partida de 60 millones para la restauración, los centros de estética y belleza y las tiendas dentro de un centro comercial. "Probablemente no son suficientes, pero estamos haciendo un esfuerzo para acompañar", ha dicho.

El consejo ejecutivo también ha aprobado este martes una serie de transferencias del fondo de contingencia para ayudar a otros sectores castigados por la pandemia. Así, Budó ha anunciado que se destinarán 138 millones al transporte público, a través de la Autoridad del Transporte Metropolitano; 16,7 millones a las universidades públicas, que se suman a los 20 millones extra de octubre, y 2,5 millones en subvenciones al Consell General de Cambres de Catalunya, para dar respuesta a las necesidades del tejido empresarial.