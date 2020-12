El Govern pide "no relajarse" a las puertas de Navidad y con las UCI al 80%

El Govern ha pedido prudencia ante la pandemia, a las puertas de las fiestas de Navidad y con las unidades de cuidados intensivos (UCI) al 80%, donde hay cerca de 330 personas ingresadas. La consejera de Salud, Alba Vergés, ha reclamado "reducir al máximo las interacciones sociales, escoger bien qué queremos hacer y con quién y proteger nuestras burbujas". "No vamos bien, tenemos que estar muy alerta", ha dicho, porque de momento los datos no son buenos.

A pesar de que la velocidad de propagación del covid-19 en Catalunya, el Rt, ha disminuido una centésima respecto a ayer, de 1,53 a 1,52, el riesgo de rebrote sigue al alza y ya es de 366, 12 puntos más. La incidencia acumulada también se eleva de 248 a 257,7, según los últimos datos. En las últimas horas se han registrado 40 nuevas defunciones y 954 casos positivos. También han disminuido en 39 los grupos escolares confinados, y ahora hay 1.002 clases y 25.000 alumnos (un 1,39% del total) que empezarán las vacaciones de Navidad aislados. El consejero de Educación, Josep Bargalló, ha dicho que la sociedad "tendría que aprender" de lo que han hecho las escuelas este primer trimestre porque se ha demostrado que son seguras. "Para ir bien tendríamos que hacer lo mismo en casa que en las escuelas", ha afirmado.

A pesar de que los datos no crecen a un ritmo tan rápido como se preveía después del puente de diciembre y que el incremento de las cifras "no es tan grande" como apuntaban las previsiones de Salud, el departamento avisa que la situación es "de máximo riesgo". Según el coordinador de la unidad de seguimiento del covid-19 en Catalunya, Jacobo Mendioroz, esta anomalía podría responder a diagnósticos "diferidos" porque más gente se hizo pruebas a partir del día 8 y, de acuerdo con los datos de positividad de los test de antígenos, hay "oscilaciones" que indican ahora que la subida no es "tan grande" como se esperaba. "No es un crecimiento exponencial pero estamos en una situación de crecimiento", ha dicho Vergés.

Por eso, Salud hace un llamamiento a "no relajarse", y más teniendo en cuenta que, si se cumplen las mejores previsiones, a finales de esta semana se podría empezar a vacunar en Catalunya. Una "luz al final del túnel" que el Govern no quiere que se traduzca en un relajamiento de las medidas de prevención contra el virus. "Todavía nos quedan meses de trabajar duramente", ha alertado Mendioroz, porque todavía faltan muchas semanas hasta conseguir unos mínimos niveles de inmunidad de grupo.

La "gran logística" para vacunar

Sobre la vacuna, Vergés ha dicho que se desplegará "una gran logística" en Catalunya, que contará con 25 equipos de vacunación, formados por 500 enfermeros y 150 administrativos. Si las dosis llegan a tiempo, se podría empezar a vacunar "este mismo domingo", día 27 de diciembre. La idea es empezar por las residencias de mayores y las de personas con discapacidad, tanto los residentes como el personal que trabaja en ellas, empezando por los centros 'verdes'.

Ahora uno de los riesgos es la nueva cepa de covid-19 que se ha detectado en el Reino Unido. El Govern no tiene constancia por ahora de que haya entrado en Catalunya, a pesar de que esto, han avisado, no quiere decir que no lo haya hecho. Vergés ha dicho que esta mutación les "preocupa, y mucho", y ha pedido al gobierno español que cierre las comunicaciones con el Reino Unido, como han hecho otros países de Europa. "No hay que esperar y después tenernos que arrepentir", ha argumentado.

Vergés ha añadido que los laboratorios de algunos hospitales catalanes ya van sacando de forma regular y en algunos casos aleatoria la secuenciación para detectar posibles mutaciones del virus. Ante la aparición de la cepa británica, ha dicho que "se intensificará este trabajo".

El cumplimiento depende de "la corresponsabilidad"

El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha admitido que el cumplimiento de las restricciones para esta Navidad depende de "la corresponsabilidad de todo el mundo". Sàmper ha argumentado que los Mossos d'Esquadra y las policías locales no llegan a los 27.000 efectivos, ante una población de siete millones y medio de personas, a pesar de que ha insistido que se intensificará la tarea de control. El consejero ha hecho autocrítica sobre el puente de la Purísima por no haber alargado las medidas aquellos días festivos, lo cual "habría provocado un punto menos de movilidad".

El portavoz de los Mossos, el comisario Joan Carles Molinero, ha explicado que este fin de semana se han puesto 160 denuncias por incumplimiento de las restricciones. "Son por exceso de aforo pero especialmente por no llevar la mascarilla ", ha precisado Molinero después de que los agentes hayan reforzado el patrullaje en bares y restaurantes. El consejero ha añadido que se han cerrado tres locales, 48 establecimientos han sido sancionados y se han puesto 84 denuncias por saltarse el toque de queda. En cuanto a los delitos, en conjunto han caído un 22% –sobre todo los hurtos, los robos violentos en la calle y los hurtos o robos en establecimientos–. En cambio, han crecido un 21% las denuncias por desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad y un 8% las estafas. Mientras que el auge de las estafas se vincula a las compras, el del resto se atribuye al "cansancio psicológico de la población".

Sàmper ha dicho que el recibimiento de las restricciones por parte de los ciudadanos "no es a menudo de aceptación y provoca delitos de orden público". A pesar de que Molinero también ha vinculado el aumento al incremento de la actividad policial, ha admitido que la población vive las medidas con "cierta tensión". "Llevamos muchas semanas en situación de pandemia y con restricciones de la movilidad", ha argumentado. De hecho, el portavoz de los Mossos ha puesto de ejemplo la noche de sábado a domingo, en la que los Mossos y la policía local de Sabadell actuaron en un garaje en el que más de 20 personas celebraban una fiesta. Los agentes se encontraron "una fuerte hostilidad", según Molinero, que ha dicho que se hicieron siete detenciones y seis policías resultaron heridos.

Para acabar, el consejero ha explicado que en el primer fin de semana con movilidad comarcal el tránsito ha crecido entre un 41% y un 56% en el área metropolitana de Barcelona. El primer porcentaje hace referencia al aumento del sábado y el segundo al del domingo, los dos respecto a la semana anterior. Comparado con el tránsito de antes del confinamiento, la movilidad ha sido inferior: un 44% menos el sábado y un 45% menos el domingo.