Indignación animalista por la retirada de subvenciones de Colau

Hasta 33 entidades animalistas han hecho frente común para dirigir una carta abierta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la que hacen constar su malestar por la decisión del gobierno municipal de suspender de cara al 2021 las subvenciones dirigidas a quien trabaja en el bienestar animal. Aseguran que ofrecen un "servicio público" de gestión y protección de los animales, que incluye ayudas a familias vulnerables para cuidar a sus mascotas o las campañas para la adopción, y que, por lo tanto, a pesar de que lo que reciben son subvenciones se tendría que entender como gasto público. Y acusan a la alcaldesa de escudarse en el contexto de austeridad al que obliga la pandemia para ejecutar un recorte que ya empezó a aplicar el año pasado, cuando la partida que reciben ya se redujo en un 40%.

Las entidades firmantes ven en el recorte un agravio comparativo con otros gastos que, a pesar de la crisis, no se han recortado, como los fuegos artificiales de Fin de Año, que recuerdan que provocaron un incendio en Montjuïc. "Es una decisión política que ya empezaron a ejecutar con el recorte del año pasado y que ahora culminan, que no se escuden en el contexto sanitario", lamenta Leonardo Anselmi, director de la Fundació Franz Weber.

Las subvenciones que este año no se otorgarán son las que se incluyen dentro de la convocatoria general bajo el epígrafe de bienestar animal, que tenía una dotación de 50.000 euros –las entidades lamentan que años atrás era mucho más alta– y, aparte, había convenios bilaterales con entidades que cuidan de colonias de gatos urbanos. Este segundo punto se reconvirtió el año pasado en una convocatoria específica de subvenciones y esta sí se mantiene y, de hecho, se incrementa en un 10%: de 144.00 euros a 160.000.

Según el gobierno municipal, la línea general de ayudas se ha suprimido teniendo en cuenta la "previsión económica restrictiva" para un 2021 en contexto de crisis y afecta a una quincena de entidades que en 2020 habían recibido entre todas 20.000 euros. Las mismas fuentes defienden que, a pesar de haber aprobado un presupuesto expansivo –el más alto de la historia, de hecho–, había que priorizar los objetivos de reactivar la economía, proteger a la población más vulnerable y preservar la salud. Y que esto ha obligado a todas las áreas municipales a reservar para un fondo covid recursos que antes se destinaban al funcionamiento normal de la ciudad.

Fuentes municipales argumentan, en este sentido, que se ha priorizado la subvención para quien cuida de colonias de gatos porque gestionan un servicio "imprescindible para el funcionamiento de la ciudad y el bienestar de los animales", mientras que la realidad de los años anteriores, aseguran, mostraba que el grueso de las ayudas generales se destinaban a tareas de divulgación, prevención, formación y sensibilización sobre la tenencia responsable y el bienestar animal que aseguran que, a pesar de ser necesarias, "no son críticas en el contexto de pandemia".

"Es al revés. Precisamente en plena pandemia es más necesaria que nunca la ayuda a familias vulnerables con animales o que nos hagamos cargo de los animales de personas que mueren, o tener un buen sistema de prevención de abandonos", asegura Anselmi, que considera "insultante" que se ponga el covid como "excusa" para desplegar una nueva línea política. Es, a parecer de todas las entidades que firman la carta, "la gota que colma el vaso" de su paciencia por el trato que reciben del consistorio. Recuerdan, por ejemplo, que la puesta en marcha del nuevo centro de animales de compañía, que se tiene que hacer en terrenos de Montcada i Reixac y tiene que sustituir las arcaicas instalaciones actuales, se ha vuelto a atrasar.

La retirada de las subvenciones generales a las entidades animalistas entrará mañana miércoles en la actualidad política porque ERC ha presentado un ruego a la comisión de Presidencia en el que pide al gobierno de Colau que rectifique. También JxCat insta al gobierno a dar explicaciones sobre esta situación.

Sin convocatoria para bonificar el IBI

La retirada de subvenciones a las entidades animalistas no es la única decisión polémica en materia económica del equipo de Colau. Este año tampoco se ha abierto una convocatoria de ayudas para hacer frente al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). A pesar del malestar generado por prescindir de estas ayudas en plena crisis, el gobierno de Colau defiende que no se ha desatendido a ninguna persona porque se han aumentado en 35 millones de euros las ayudas a colectivos y familias vulnerables, y que si alguien no puede hacer frente al pago del IBI por una situación de emergencia o vulnerabilidad se puede poner en contacto con Servicios Sociales.