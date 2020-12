El Institut Geològic de Catalunya pagó sobreprecios de dos millones de euros durante 6 años

El Institut Geològic de Catalunya (IGC) pagó sobreprecios superiores a los dos millones de euros a la sociedad mercantil pública Geocat entre los años 2007 y 2013. Así lo refleja un informe de la Oficina Antifraude de Catalunya, donde también se expone que el IGC fraccionó contratos y se pagaron trabajos por valor de 306.000 euros que a día de hoy no se han publicado. Al informe también se apunta que había órdenes de pedido con errores rectificados a mano, pedidos que además no estaban debidamente firmados y a la vez mal clasificados. Por eso, dice el informe, podría "no ser un error administrativo sino un intento de encubrir una gestión irregular".

A pesar del sobreprecio que determina Antifraude, el tema no se llevará a la Fiscalía porque se trata de irregularidades y no de delitos. Además, es un tema ya prescrito y a la vez la respuesta del IGC al informe pone de manifiesto que son dos interpretaciones diferentes que podrían tener poco recorrido penalmente, según fuentes de la misma oficina.

Pagar cuatro veces más del precio real

Justo este fin de semana se cumplieron siete años desde que Antifraude recibió la primera denuncia sobre este tema. Después de analizar centenares de contratos, la investigación determina que habría habido sobreprecios por valor de 2,16 millones de euros, y que se llegó a pagar hasta cuatro veces más caro un trabajo respecto al valor real de mercado.

Para realizar el Mapa Geológico de Catalunya, entre los años 2007 y 2013, el IGC sacó adelante 93 contratos por valor de 4,6 millones de euros para realizar dos tipos de mapas: hidrogeológicos y de prevención de riesgos geológicos. El 84% se adjudicaron a Geocat, cosa que supone 3,9 de los 4,6 millones y, según Antifraude, todos estos contratos adjudicados directamente, sin publicidad ni concurrencia, estaban fuera de mercado.

Para calcular el sobreprecio, Antifraude compara los precios que IGC pagaba a Geocat con los de las adjudicaciones a empresas privadas, los precios que se pagaron a otras sociedades durante los años posteriores para hacer el mismo trabajo y las subcontrataciones que Geocat hacía a otras compañías privadas: IGC (empresa pública) adjudicaba directamente a Geocat (sociedad mercantil pública) y esta subcontrataba a otras empresas privadas. Así, por ejemplo, en un mapa hidrogeológico sobre el Estartit se pagaron 60.000 euros (sin IVA) por un trabajo que, según los precios de mercado, tendría que costar a 11.408 euros. Por lo tanto, casi 50.000 euros de sobreprecio. En la mayoría de casos analizados se pagan alrededor de 60.000 euros a pesar de que el importe medio de mercado tendría que ser de 22.816 euros. Unas cifras similares, a pesar de que relativamente más bajas, se dan en el caso de los mapas de riesgos.

Fraccionamiento

Según Antifraude, más allá de los sobreprecios, el IGC –que en 2007 adquirió el 40% del Geocat– se equivocó cuando consideró al Geocat como un medio propio y se hicieron adjudicaciones directas sin publicidad ni concurrencia, "incumpliendo la legislación de contratación". El análisis de la documentación sirve también para confirmar "uno de los extremos denunciados: la carencia de calidad de los trabajos entregados por Geocat". En este sentido, según el informe, no se pedían correcciones de los trabajos mal ejecutados, sino que se pagaban, se solucionaban con nuevos contratos a terceros y no se aprovechaba la plantilla propia de la IGC para hacer las correcciones.

Antifraude también pone de relieve que el IGC que dirigía Antoni Roca hizo fraccionamientos irregulares de contratos a empresas como Geoservei y hay "irregularidades formales importantes" en cuatro contratos firmados con la Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS). Por ejemplo, hubo órdenes de pedido que eran posteriores a las facturas emitidas. En el informe se señala que los pedidos se cursaron siendo el IGC miembro del patronato de FCIHS, y ocupando su director un cargo de vocal. Cuando el IGC se fusionó con el Institut Cartogràfic de Catalunya, el número de encargos a la misma empresa disminuyó notablemente.