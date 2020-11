Interior da por hecho un aumento de la movilidad por el puente de la Constitución

El Govern prevé que este jueves –que podría ser el último fin de semana con confinamiento municipal si la evolución de la epidemia permite autorizar la movilidad dentro de la comarca– aumenten las salidas de Barcelona y el área metropolitana. La causa: el puente de la Constitución. El consejero de Interior, Miquel Sàmper, ha admitido que desde que se desplegó el plan de contención a la movilidad se han dado diferentes casuísticas para intentar esquivar las restricciones, como por ejemplo las personas que adelantan el fin de semana a los jueves para poder marchar a segundas residencias. Sàmper ha pedido a los que lo hacen que igualmente respeten el confinamiento perimetral vigente durante el fin de semana.

Las salidas de los jueves para irse de fin de semana se mantienen en unas cifras similares, con un crecimiento entorno al 7%. Concretamente, el pasado jueves estuvo en un 7,75%. Con todo, y a pesar de que haya puente y que la previsión sea que el próximo jueves salgan más coches, el dispositivo de seguridad para el próximo fin de semana "no cambiará mucho". Las normas del confinamiento para el fin de semana próximo no sufrirán "ninguna variación", según Sàmper. El consejero ha confirmado que el cierre municipal no se alargará hasta el martes 8 de diciembre, a pesar de que es un día festivo, sino que se extenderá, como siempre, desde las seis de la mañana del viernes hasta las seis de la mañana del lunes.

Sàmper ha hecho un llamamiento, sin embargo, a evitar conductas de riesgo como las que los Mossos han detectado este fin de semana en Sant Boi de Llobregat y Viladecans. El cuerpo ha denunciado a 30 personas acusadas de organizar una fiesta multitudinaria en un hotel de Viladecans, donde alquilaron todas las habitaciones de una planta hasta que fueron expulsados por los agentes. Fue el mismo hotel el que llamó a los Mossos pidiendo una intervención policial y todos los usuarios fueron sancionados.

Los agentes también consiguieron evitar que se celebrara otra fiesta de características similares en otro hotel de Sant Boi. La actuación policial en este caso fue preventiva, según ha explicado Molinero, puesto que al conocer que grupos de personas jóvenes habían reservado varias habitaciones en un hotel, las patrullas se desplazaron para identificar y advertir los participantes. No se produjeron disturbios.

14 denuncias en terrazas

Los Mossos también han intervenido este fin de semana en una fiesta de cumpleaños con nueve personas en el barrio de Gràcia de Barcelona y en un restaurante que superaba el aforo permitido y excedía el toque de queda. También descubrieron una fiesta con más personas de las permitidas (6) en un domicilio cercano al Parque de la Creueta del Coll, después de recibir un aviso por una discusión. Los Mossos han puesto un total de 5.486 denuncias en la última semana, 2.460 de ellas durante el fin de semana.

En cuanto a los controles en las terrazas, los agentes han interpuesto al menos 14 denuncias por infracciones. Además, se han hecho 3.930 identificaciones, según datos provisionales facilitados por el consejero Sàmper. Desde el 16 de octubre, en cambio, se han abierto 760 actas a establecimientos, 89 la última semana y 44 este fin de semana, y 91.218 identificaciones a ciudadanos.