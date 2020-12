Las residencias harán un test rápido de antígenos a los usuarios antes de Navidad y una PCR después

Todas las residencias de Catalunya harán un test rápido de antígenos a todos los residentes antes de Navidad y, después de las fiestas, un cribaje universal con PCR. Así consta en el protocolo operativo sobre la interacción residentes-familiares y trabajadores en periodo de Navidad en las residencias de mayores que ha aprobado el departamento de Salud, el objetivo del cual es "facilitar la interacción de las personas que viven a las residencias de mayores con sus familias y a la vez evitar que el regreso a los centros pueda comportar un alto riesgo de introducir el virus".

Según consta en el documento, entre el 21 y el 24 de diciembre los centros harán un test rápido a todos sus residentes y, una vez acaben las fiestas, un cribaje universal con PCR a todos los residentes, "cosa que permitirá valorar si las salidas de Navidad han afectado la entrada del virus a las residencias". Ahora bien, todas las medidas son de carácter excepcional para estas fechas y están supeditadas a la evolución de los indicadores epidemiológicos, que están empeorando estos días.

Tal como se había anunciado, el documento afirma que se priorizarán las salidas largas de los residentes "de como mínimo tres días o más", y manteniendo contacto con una única burbuja de convivencia. En ningún caso se autorizarán salidas encadenadas, ya sean largas o cortas, que puedan dar lugar a multiplicar las interacciones con diferentes grupos burbuja. Excepcionalmente se permitirán salidas de un día o de fin de semana. En todo caso, se pide a todos los familiares que hagan visitas o acojan los abuelos en el domicilio que sean muy prudentes durante los siete días anteriores al encuentro.

El protocolo también ampliará los espacios dedicados a visitas dentro de los geriátricos para que los familiares, en grupos recomendados de tres personas, puedan estar con los residentes durante el máximo de tiempo posible. Además, en aquellos centros en los que no se puedan hacer visitas por motivos epidemiológicos (residencias rojas), se pondrán a disposición de los residentes y de las familias todos los medios disponibles (teléfonos, tablets, chats, etc.) para mantener encuentros en línea.

"Se pone a las familias en un compromiso"

El sector de las residencias reconoce que sufren por las consecuencias de las fiestas de Navidad. "Me preocupa cuando los usuarios vuelvan, porque no sé como lo haremos, puesto que no tenemos posibilidad de aislar a muchas personas", reconoce Ingrid Silvestre, directora y gerente de la residencia L'Olivaret. Silvestre explica que en esta residencia, que sufrió un brote importante durante el mes de marzo que dejó la plantilla bajo mínimos, hay muchas personas que quieren salir para pasar la Navidad con la familia. "Y no podremos garantizar la seguridad como nos exigen, es inviable", reconoce Silvestre.

"Antes venían las familias a comer a la residencia por Navidad, se sentían más seguras así y la gente que salía era muy poca pero ahora, como se ha dado esta posibilidad, todo el mundo la aprovecha, pero es irreal y no la podremos gestionar", lamenta la gerente de L'Olivaret. Según Silvestre, las familias estarían más tranquilas sabiendo que no se puede salir por Navidad. "Ahora se pone las familias en un compromiso por que no se diga «mira que mala familia que no se lo ha llevado ». Pero ¿por qué nos lo tenemos que jugar todo en una comida?", se pregunta, y pide "no poner en riesgo" todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Ingrid Silvestre explica que han enviado una circular a las familias pidiendo su ayuda. "No les puedo exigir que hagan aislamiento porque el mismo plan dice que no lo puedo hacer, y esto nos pone en contradicción familias y personal. ¿Hasta qué punto puedo decidir lo que hace o no una familia? ¿Qué autoridad tengo yo? Tengo ganas de ponerme a dormir y que llegue el día 8 de enero", admite Silvestre.