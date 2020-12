Los Mossos detectan convocatorias de fiestas ilegales para Nochevieja y visitarán casas rurales

Antes de que empiecen las celebraciones de Nochevieja la policía ya ha detectado convocatorias en redes sociales de fiestas ilegales para esta noche. A pesar de que el jefe de la comisaría superior de coordinación territorial de los Mossos, el comisario David Boneta, no ha sabido concretar cuántas son, ha añadido que están haciendo un seguimiento y comprobarán si finalmente tienen lugar para denunciarlas. Asimismo, Boneta ha explicado que los agentes visitarán casas rurales para garantizar que no se celebren fiestas prohibidas por las restricciones de covid-19. Las inspecciones de los Mossos también incluirán tanto establecimientos de restauración, que solo pueden abrir para servir comida para llevar hasta las once de la noche, como de ocio nocturno, que tienen que estar cerrados. Boneta ha asegurado que la policía responderá ante los avisos al 112 de posibles fiestas ilegales.

El dispositivo de los Mossos para Nochevieja estará formado por 3.589 agentes, con la previsión de hacer 248 controles. En cuanto a las policías locales, sumarán unos 900 agentes al operativo. El dispositivo empezará a las diez de esta noche y acabará a las diez de la mañana del 1 de enero. Según Boneta, durante la franja del toque de queda, que excepcionalmente empezará a la una de la madrugada y acabará como siempre a las seis de la mañana, los controles serán dinámicos para ver si se cumple el confinamiento nocturno. El resto de las horas los controles serán estáticos, en un operativo en el cual se harán a los conductores las pruebas de alcoholemia y drogas habituales en Nochevieja.

El dispositivo tendrá lugar en una noche en la que se prevé que las temperaturas bajen centre cinco y seis grados en Catalunya con riesgo de nevadas. El consejero de Interior, Miquel Sàmper, ha explicado que se ha activado la prealerta del plan Neucat, que "con toda probabilidad" pasará a alerta, porque las próximas horas se esperan precipitaciones, "no excesivamente importantes", en la Segarra, la Conca de Barberà, el Baix Camp, el Bages, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental y la Selva que podrían caer en forma de nieve. La cota de nieve se situará entre los 600 y los 400 metros. Por eso Sàmper ha advertido que muchas carreteras podrán estar heladas y ha remarcado que la caída de las temperaturas, causada por la oleada de frío que afecta a Europa, durará hasta mediados de mes.

Sin cambios antes de Reyes

Sàmper también ha adelantado que en principio no habrá cambios en las restricciones por covid-19 antes de Reyes, a pesar de que ha añadido que esto podría variar según criterios "puramente sanitarios". Ha puesto como ejemplo el operativo que en menos de 10 horas montó Interior a petición de Salud para cerrar perimetralmente la Cerdaña y el Ripollès. De hecho, el subdirector de Protección Civil, Sergio Delgado, ha admitido que las medidas se hicieron "en un momento determinado" -se presentaron el 18 de diciembre- pero que la pandemia ha tenido una evolución que ahora está "empeorando". A pesar de que las restricciones alargan esta noche el toque de queda hasta la una de la madrugada para todo el mundo, Delgado ha recomendado que solo se utilice esta excepción para casos en los que se quiere estar con personas vulnerables o dependientes.

Delgado también ha recordado que se tiene que volver en el domicilio antes de la una de la madrugada y que los encuentros pueden ser de 10 personas de un máximo de dos burbujas de convivencia. Sàmper ha confiado que se sigan las medidas como se hizo en Navidad y San Esteban, porque ha asegurado que entonces hubo "un cumplimiento importante por parte de la ciudadanía" de acuerdo con el número de denuncias puestas y la disminución de la movilidad.