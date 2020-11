Madrid pondrá en marcha una 'cartilla covid '

La Comunidad de Madrid ha vuelto a poner encima de la mesa la opción de poner en práctica una "cartilla covid". Pero esta vez, a diferencia del pasado mes de julio, la decisión saldrá adelante, según ha avanzado el diario El Mundo y han confirmado fuentes del gobierno de la Comunitat de Madrid al ARA. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere sacar adelante de este modo el proyecto de una "cartilla covid" que permita identificar las personas que tengan anticuerpos.

Este posible "pasaporte covid" ya fue defendido por Ayuso en verano, a pesar de que la agencia de salud de la ONU, de la mano de voces científicas, ya había alertado con anterioridad contra la emisión de pasaportes de inmunidad o certificados de estar libre de riesgo para la gente que ha superado la infección. De hecho, lo que el gobierno regional de Madrid estaría planteando es una cartilla vinculada a la tarjeta sanitaria para tener registradas las personas que hayan pasado la enfermedad, hayan desarrollado anticuerpos o se hayan sometido a pruebas PCR. La idea sería hacer un vaciado de todos los datos recogidos hasta ahora al sistema de salud de la comunidad con el objetivo de dar más libertad a la población inmunizada, según defienden desde la consejería de Salud de Madrid y tal como defendió Ayuso en su momento. De hecho, la presidenta madrileña apuntó a un modelo que permitiría "que las personas que no infecten puedan seguir haciendo vida normal". Pero esta vez desde la comunidad apuntan a un carácter "informativo" de esta cartilla.

Pero esta posibilidad no sólo se planteó en la Comunitat de Madrid –donde ahora se saldrá adelante–, también se discutió en Catalunya. En aquella ocasión fue el epidemiólogo Oriol Mitjà quién lo planteó y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo avaló. Aun así, la propuesta no gustaba a las consejerías de Salud y de Interior y se acabó guardando en un cajón.

A su vez, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha insistido este jueves que el uso de una "cartilla covid-19" es una decisión que "se tiene que pensar bien" y que se tiene que tener "claro" el uso que se haría. Sobre el anuncio de Madrid de adoptar una "cartilla covid", el epidemiólogo ha preferido no posicionarse –"No lo conozco, no opinaré"–, si bien ha insistido que "no se pueden individualizar cuestiones que afectan a toda la población".