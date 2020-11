Moderna anuncia que su vacuna contra el covid-19 tiene un 94,5% de efectividad

Los primeros datos de la compañía norteamericana Moderna muestran que su vacuna es efectiva al 95%, según ha anunciado este lunes. Los resultados, sin embargo, son todavía provisionales, y tienen que ser revisados por otros especialistas, pero coinciden en buena medida con los que hizo públicos Pfizer la semana pasada. En relación con esta vacuna, presenta algunas ventajas destacables en cuanto al almacenamiento, hecho que haría mucho más fácil su distribución.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.

