Oriol Mitjà atribuye los muertos por covid-19 a un Govern "peligrosamente incompetente"

El investigador del Hospital de Can Ruti de Badalona Oriol Mitjà ha atribuido la tasa de muertos en Cataluña a un Govern "peligrosamente incompetente" y ha asegurado que a la consellera de Salud, Alba Vergés, "le falta conocimiento en medicina y salud pública y humildad para escuchar a los expertos que saben". "Las personas que han estado al frente han sido peligrosamente incompetentes y no tendríamos que permitir que en unas elecciones mantuvieran su puesto de trabajo", ha dicho en Tv3, donde ha remarcado que los ciudadanos de Alemania han tenido diez veces menos posibilidades de morir que los catalanes y los japoneses cien veces menos. "Esto lo atribuyo directamente a las decisiones y a la falta de capacidad de tomar decisiones de una manera lo suficientemente ágil", ha añadido.

Mitjà ha cargado contra las "cúpulas directivas, donde ha habido batallas partidistas", y ha insistido en que "no ha habido la suficiente preparación como para poder entender las herramientas desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico que pudieran prevenir una parte de estas muertes". Según él, una "gran proporción" se habría podido evitar. "Los líderes han fallado a la hora de tomar estas decisiones y han fallado desde el principio", ha dicho.

En este sentido, ha remarcado que él solo es partidario de medidas restrictivas si no hay más remedio y ha insistido en que la clave es ser proactivo, poner más personal y rastreadores y hacer muchos tests de antígenos rápidos. "Si el Govern hace una apuesta fuerte por poner dinero, nos ahorraremos tres cosas: la incidencia y el contagio, los ingresos y el número de muertes", ha concluido.

Cuando le han preguntado sobre estas declaraciones, el secretario catalán de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha afirmado en rueda de prensa que "tomar decisiones es muy complicado" y ha puesto como ejemplo que las restricciones acordadas miércoles no se habrían podido tomar sin la experiencia de lo que pasó durante la primera oleada. Así mismo, ha asegurado que a él nadie le ha "frenado un solo plan": "Si me frenaran un solo plano capital, y con posibilidades de ser efectivo, yo me iría", ha asegurado Argimon, después de ironizar con el hecho de que ya tiene canas y suficiente carrera como para tomar este tipo de decisiones.

El vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès, también ha replicado a Mitjà que las decisiones del Govern se han tomado "siempre" con "conocimiento del momento", a partir de las consultas a expertos –como lo fue el propio epidemiólogo– y de los recursos disponibles. El vicepresidente con funciones de presidente ha añadido que, "por suerte", ahora se tiene un mayor aprendizaje y se han podido tomar medidas restrictivas para afrontar las próximas semanas con una mejor "resistencia" del sistema sanitario que en marzo.

No es la primera vez que Mitjà carga con dureza contra la gestión de la pandemia. Ya hace meses que acusó al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), Fernando Simón, de no tener "el currículum y la talla" para realizar esta tarea. En una entrevista a RAC1, Mitjà aseguró que Simón "ha errado y no lo ha hecho todo lo bien que lo tendría que hacer". Le elogió que es un buen orador y que dedica muchas horas al trabajo, pero cuestionó que tenga las habilidades para gestionar la pandemia. Mitjà, de hecho, ya había pedido la dimisión de Simón al inicio de la crisis. Defiende que Simón no tiene especialidad MIR y que no se ha dedicado al campo de la epidemiología, sino que es muy bueno en los trabajos de campo, la logística y el análisis de datos descriptivos.