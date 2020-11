Parado el nombramiento del inspector de los Mossos Jordi Arasa como jefe de los Tedax

Hace dos días se difundió que el inspector de los Mossos d'Esquadra Jordi Arasa había sido nombrado jefe de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax). A pesar de que entonces la policía catalana aseguró que Arasa ocupaba este cargo desde hacía unas semanas, el procedimiento para hacerlo efectivo no se había acabado. Ha sido el conseller de Interior, Miquel Sàmper, quien ha revelado este viernes en una entrevista a Planta baixa de Tv3 que el nombramiento de Arasa como jefe de los Tedax estaba parado. "No está ejecutado ni firmado", ha explicado Sàmper. Fuentes de los Mossos han confirmado que el procedimiento administrativo no se había completado porque se estaba a la espera de evaluar la idoneidad de Arasa para el nuevo cargo.

El lío se ha generado porque, efectivamente, hace unas semanas se propuso a Arasa para ser jefe de los Tedax. La plaza se asignaba a un inspector de los Mossos por un proceso de libre designación, cosa que implica, según fuentes conocedoras, que se le podía dar directamente a Arasa y que también se le habría podido retirar. Pero el nombramiento de Arasa todavía no se ha formalizado. Ahora queda la duda de si llegará a asumir el cargo o si nunca tendrá el visto bueno que le falta para ocuparlo. Sàmper ha cuestionado la idoneidad del inspector: ha recordado que estaba pendiente del recurso contra una condena por la cual, si es firme, "no podría ocupar" el puesto de jefe de los Tedax. La sentencia de la Audiencia de Barcelona, que le impone dos años y cuatro meses de prisión, establece que no podrá ejercer de policía durante el tiempo de condena.

El Sindicato de Mandos de los Mossos (Sicme) ha lamentado en un tuit que se haya parado el procedimiento para asignar la plaza a Arasa: "La precampaña electoral no puede justificarlo todo. El inspector es un funcionario en activo a la espera de una resolución firme que puede ser absolutoria y tiene el derecho y la capacidad para hacerse cargo de los Tedax".

Hace un año Arasa aprobó la promoción para ascender a inspector. Al poco del juicio por el cual ha acabado condenado, fue nombrado jefe del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) en Barcelona. Hasta entonces había sido lo subjefe. El cargo lo mantuvo hasta que salió la sentencia de prisión por los golpes de porra en el desalojo del 15-M de la plaza Catalunya. Arasa recurrió la condena al Tribunal Supremo, que todavía se tiene que pronunciar. Pero el día siguiente de la sentencia fue apartado de los antidisturbios . El entonces jefe de los Mossos, el comisario Eduard Sallent, anunció que dejaría de ocuparse de orden público y que tenía que decidir qué destino tendría ahora.

Cuando se difundió que Arasa sería el nuevo jefe de los Tedax, la policía desvinculó el cambio del regreso del mayor Josep Lluís Trapero como jefe de los Mossos.