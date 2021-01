Pfizer limita las entregas de vacunas en Europa desde la próxima semana

Primeras trabas de suministro de la vacuna de Pfizer para Europa. El Instituto Noruego de Salud Pública (NIPH) ha asegurado este viernes que los países del continente recibirán menos vacunas de las que se esperaban a partir de la semana próxima, circunstancia que puede complicar todavía más el lento despliegue de inmunizaciones.

Geir Bukholm, director de control de las infecciones de la NIPH, ha explicado hoy que la farmacéutica norteamericana le ha informado que Noruega recibiría el 18% menos de las dosis previstas para la próxima semana. Y ha añadido que la reducción temporal afectará a todos los países europeos a medida que la compañía reorganiza la producción para aumentar su capacidad este año, de las actuales 1.300 millones a 2.000 millones de dosis.

La noticia, sin embargo, no es del todo repentina. Pfizer ya anunció a principios de año que mientras trabajaba para conseguir una capacidad de producción más grande de la prevista inicialmente para este 2021, habría que alterar el proceso e introducir mejoras en la planta de Puurs, Bélgica. Estas circunstancias exigían aprobaciones reglamentarias adicionales.

"A pesar de que esto afectará temporalmente los envíos de finales de enero a principios de febrero, hará que se produzca un aumento significativo de las dosis disponibles para los pacientes a finales de febrero y marzo", ha asegurado Pfizer en un comunicado.

