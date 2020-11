Polémica porque Colau prioriza el castellano en Instagram para llegar al "máximo de gente"

Uno de los directos en Instagram que hace la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para resolver dudas de sus seguidores ha desatado las críticas en las redes. Se trata del segundo live en el que justificó el uso prioritario del castellano en los vídeos para comunicarse con "el máximo de gente". "En principio utilizo el castellano, pero si hay preguntas en catalán me paso un momento al catalán y así, de forma natural, 'nem fent", dijo.

Este explicitíssim “en español que nosotros entendemos todos” de Ada Colau es brutal. pic.twitter.com/vwftxkcd0a — Manel V. Boix (@massanagranaire) November 22, 2020

Personalidades del mundo cultural como por ejemplo el cómico Manel Vidal y el escritor Màrius Serra han reaccionado a la intervención. "Eres la alcaldesa, no una youtuber en busca del laic perdido", ha soltado Serra, que considera que actitudes como la suya "condenan el catalán a ser una lengua de ' nar fent".

Colau le ha respondido que es “bastante asfixiante el rollo este fiscalizador de la lengua” y ha alegado que habla catalán en los actos institucionales, en las ruedas de prensa, en las redes y en casa con sus hijos. Ahora bien, también habla castellano, que es su "lengua materna". "En ocasiones uso [el castellano] en las redes para hablar con mucha gente que no vive en Catalunya y con quien comparto muchísimo. No creo que hacer polémica con esto ayude al futuro del catalán, en absoluto", ha rebatido la alcaldesa.

.



També hablo castellano. Mi lengua materna, una lengua q me estimo tanto como el catalán y que en ocasiones uso en las redes para hablar con mucha gente que no vive a Cat y con quien comparto muchísimo. No creo q hacer polémica con esto ayude al futuro del catalán,en absoluto — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 22, 2020

Colau también ha respondido a la crítica del cantautor Cesk Freixa, que lamentaba que la alcaldesa "infravalore y banalice la posición de debilidad y de regresión de nuestra lengua", para acusarlo de reproducir " fake news": "Uso catalán en todas las intervenciones institucionales. En todas. ¿Y no puedo hablar en castellano (lengua materna) en mi Instagram personal? ¿Rufián puede y yo no? ¿Cómo va la cosa? ¿Tengo que pasar por un checkpoint que me apruebe como buena catalana?".

La polémica también ha llegado a la política municipal. El conseller portavoz de ERC Sant Andreu, Carlos R. Escudero, y también el diputado de Catalunya Sí que es Pot en la legislatura anterior, Albano-Dante Fachín, han criticado las palabras de Colau.

“En español que nosotros entendemos todos”...🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/pflp1q5aym — Carlos R. Escuredo 🎗 (@sapoconcho) November 22, 2020

También lo ha hecho la diputada de Ciudadanos en el Parlament Sonia Sierra, pero en otro sentido. Sierra la ha acusado de oportunista por utilizar el castellano a la hora de "pedir el voto", pero no hacerlo con los carteles y "vetar la lengua materna en la mayoría de las escuelas". "La hipocresía y el cinismo de Ada Colau no tienen límites", ha denunciado.