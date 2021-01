Polémica por la escapada familiar de Colau a la Garrotxa el día de Reyes

Diferentes apuntes en las redes sociales han puesto de manifiesto esta semana que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, decidió reunirse el día de Reyes con su familia, que estaba de vacaciones en una casa rural del término municipal de Sant Feliu de Pallerols, en la Garrotxa. La alcaldesa se desplazó antes de que entrara en vigor el confinamiento municipal, el 7 de enero, pero cuando ya se había anunciado esta medida, y volvió a Barcelona el sábado 9 de enero. Fuentes municipales remarcan que "en ningún caso se saltó ninguna restricción" porque se fue a celebrar el día de Reyes, cuando todavía no había limitación de movilidad, y que el supuesto de volver al propio domicilio siempre está autorizado. Remarcan, también, que la familia de la alcaldesa ya hacía días que estaba en esta casa rural y que ella se desplazó para pasar juntos los días de vacaciones.

Diferentes comentarios en las redes han criticado la decisión de Colau y han remarcado que, teniendo en cuenta la situación meteorológica del último fin de semana, el servicio de seguridad de la alcaldesa requirió la ayuda de los vecinos para poder desplazarse por las carreteras nevadas.

El grupo municipal de JxCat ha censurado la decisión de Colau, a quien ha acusado de actuar con "irresponsabilidad" por irse en medio de un temporal de nieve y en el momento de nuevas restricciones sanitarias. La portavoz del grupo, Elsa Artadi, y el regidor Jordi Martí han registrado una batería de preguntas dirigidas al gobierno municipal para saber "cómo justifica la alcaldesa la salida de Barcelona en unos momentos en los que las familias de todo el país están limitando su movilidad". También Cs ha tildado de "vergonzosos" los hechos y ha remarcado que exigirán responsabilidades a la alcaldesa.

En una respuesta a Twitter, la propia Colau ha asegurado que es "falso" que se saltara el confinamiento y ha remarcado que su núcleo familiar estaba en la Garrotxa desde el día de San Esteban y que su desplazamiento entraba dentro de lo permitido.

Fals: no marché de fin de semana ni me salté el confinamiento. Mi núcleo familiar estaba en una casa rural de alquiler desde Sant Esteve y yo me reuní por reyes, por lo tanto, de acuerdo con normativa.