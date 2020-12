Prohibidos los desahucios y los cortes de suministros básicos hasta el 9 de mayo

Paralización de los desahucios sin alternativa habitacional "digna" mientras dure el estado de alarma. El consejo de ministros de este martes ha dado luz verde al real decreto que prohíbe echar de casa a las familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler. El acuerdo ha llegado después de semanas de discusiones entre el PSOE y Unidas Podemos. F inalmente, el equipo de Pablo Iglesias pactó con el ministerio de Transportes y Agenda Urbana que las familias vulnerables no puedan ser desahuciadas sin una alternativa habitacional "digna", es decir, no se acepta la opción de un albergue ni de un polideportivo. La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante por los tribunales.

La novedad del último real decreto es que no solo incluye a las personas que han entrado en una situación de vulnerabilidad por culpa de la pandemia sino también a las que ya sufrían una situación de vulnerabilidad previa a la crisis del covid-19. Además, incluye la suspensión de los desahucios para las personas que estén viviendo sin contrato legal en viviendas vacías propiedad de fondo de inversión o grandes propietarios (de más de diez inmuebles). Las circunstancias personales, sin embargo, limitarán esta prohibición: afectará a persones dependientes, con menores a cargo y víctimas de violencia de género.

Compensar a los propietarios

El gobierno español compensará finalmente a todos los propietarios –grandes y pequeños– que se vean afectados por el nuevo decreto antidesahucios de familias en régimen de alquiler sin alternativa habitacional. Era uno de los flequillos que todavía quedaban abiertos de una complicada negociación. El decreto recoge que si pasados tres meses la familia continúa sin alternativa para vivir "dignamente" , el propietario podrá solicitar una compensación si acredita que le ha significado un impacto negativo. La compensación se estudiará en relación con los precios de la zona afectada.



Prohibición de los cortes de luz, agua y gas



La prohibición de algunos de los desahucios hasta el 9 de mayo de 2021 (cuando en teoría se acabará el estado de alarma) es paralela a la suspensión de los cortes de luz, agua y gas mientras dure el estado de alarma. Esta medida afecta a las mismas personas incluidas en el real decreto de la paralización de los desahucios, es decir, los consumidores vulnerables y las personas en riesgo de exclusión social. Para acreditar la condición de consumidor vulnerable ante las empresas suministradoras de gas natural y agua, los peticionarios tendrán que presentar la última factura de electricidad en la que aparezca la percepción del bono social eléctrico.