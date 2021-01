Torra insta a decretar un nuevo confinamiento domiciliario

El ex president de la Generalitat Quim Torra ha emitido hoy un comunicado en el que, ante la "gravísima evolución de la pandemia", pide a Govern y partidos que pongan encima de la mesa un confinamiento domiciliario y la restricción absoluta de la movilidad fuera de los servicios esenciales. Defiende volver al modelo aplicado durante la primera oleada. "Es mucho mejor una parada drástica y total que afecte a todo el mundo que una lenta agonía que perjudica siempre a los mismos sectores", asegura. Torra pide dejar de lado el estudio de posibles "réditos electorales" mientras el covid-19 avanza "sin freno y acaba con muchas vidas cada día".

La primera en reaccionar a la petición ha sido la portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, que ha asegurado que no prevén por ahora un confinamiento domiciliario en Catalunya, a pesar de que ha defendido que sí cree que el Estado lo tendrá que decretar "a corto plazo", ya sea en general o por territorios. "No sé a qué están esperando para hacerlo", ha remarcado Budó en declaraciones a la Cadena SER Catalunya. La consellera ha recordado que Catalunya no tiene competencias para imponer esta medida.

El vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès, a su vez, ha reiterado en una entrevista a TV3 que "el Govern no puede tomar la decisión de imponer el confinamiento domiciliario porque es competencia del Estado". "Si lo pedimos será siguiendo los criterios de Salud Pública y no se ha puesto sobre la mesa", ha revelado después de remarcar que también requiere unas compensaciones.

En su escrito, Torra defiende que los datos de la tercera oleada obligan a tomar decisiones "drásticas" y sin demora: "El incremento de las curvas de contagio es exponencial y no se puede esperar ni un día más en restringir al máximo la movilidad de la población para proteger la salud y la vida". Asegura que su experiencia al frente de la gestión de la crisis sanitaria –hasta que fue inhabilitado– le enseña que siempre hay que avanzarse con las "medidas más valientes y severas" para frenar una expansión como la que estamos viviendo.

Ataque a Illa

También señala directamente la gestión del ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando asegura que no pueden prevalecer los cálculos de un ministro del gobierno español "que está más pendiente de la carrera electoral que de tomar las decisiones necesarias o de permitir que el gobierno de Catalunya las pueda tomar". "Cualquier actitud y voluntad que no sea ahora la de proteger a nuestros ciudadanos de la pandemia es un error gravísimo", defiende.

También el presidente del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, ha constatado en las redes sociales que el escenario europeo empeora y ha vuelto a pedir restringir más las medidas de contactos y movilidad, llegando incluso a un confinamiento "intenso y corto". Ha añadido que quien tiene competencias para hacerlo es el gobierno español y ha defendido que sería "razonable" porque la situación sanitaria es "crítica". Padrós ha defendido, sin embargo, que, al mismo tiempo, hay que compensar económicamente a los sectores afectados.