Salut ve compatible el toque de queda y el cierre de bares: "Una sola medida no lo soluciona todo"

El Govern reitera que no descarta aplicar el toque de queda pero que, en cualquier caso, la decisión se tiene que tomar desde Catalunya y no tiene que venir de una reunión interterritorial como la que se celebró ayer. Así lo ha defendido la consellera de Salut, Alba Vergés, en una entrevista en TV3, en la cual ha asegurado que la Generalitat hará "lo que sea necesario en cada momento". Ha defendido que si es necesario el toque de queda se aplicará, pero que "las cosas que afectan a derechos y libertades fundamentales tienen que pasar por autorización judicial, por el TSJC". La consellera ha asegurado, también, que la restricción horaria podría decretarse sin necesidad de declarar el estado de alarma y ha remarcado que esta restricción sería compatible con la que fuerza el cierre de bares y restaurantes: "Son medidas que se suman y que hay que ver en qué momento son necesarias".

"Sabemos que cuando tenemos más interacción social no es por la noche, sino en muchas casuísticas durante el día", ha apuntado, y, por eso, ha remarcado que una medida "no lo soluciona todo" y que las dos podrían coexistir o no.

La consellera ha defendido que se tendrá que mirar si es pertinente aplicar esta medida con los datos en la mano y ha puesto el foco en lo que pase este fin de semana para decidir cuáles serán los pasos siguientes: "Si vemos que este fin de semana el cumplimiento de medidas es muy estricto... Todos podemos ayudar, nos jugamos muchísimo de cara a ver qué medidas vendrán en el futuro".

Vergés ha asegurado, en este sentido, que confían en que este fin de semana "la gente haya podido ver que es necesaria la contribución de todo el mundo, que no es una cuestión de bares y restaurantes". Y ha reiterado que ahora hay que hacer "lo mínimo necesario" y "no generar interacciones". Por eso, ha dicho, se explicará muy bien que no se tienen que ver imágenes de aglomeraciones. "Intentaremos que este fin de semana no sea igual que el anterior, no queremos ver imágenes que demuestran que la gente no ha entendido cómo son de necesarias las medidas", ha apuntado, y ha dicho que, si no, se volverán a revisar las restricciones y se verá "qué pasa".

La consellera de Salut ha apuntado que en el escenario actual no se plantean cierres perimetrales. Ha defendido el plan aplicado hasta ahora por el Govern pero ha asegurado que con una contención más elevada en el desconfinamiento podía haber habido una tasa más baja de contagios: "Lo hemos ido reforzando todo, pero no todo depende del sistema de salud, sino también de qué hacemos como sociedad". Sobre la situación en los hospitales, ha dicho que los centros tienen ahora sus planes de contingencia para intentar tocar el mínimo la actividad ordinaria y priorizar muy bien qué no se cerraría.

Espacios para las PCR

En cuanto a la atención primaria, ha asegurado que en muchos lugares se están buscando espacios para hacer las pruebas PCR de contactos –no de casos sospechosos– fuera de los CAP, como se ha hecho ya con la vacunación de la gripe. También ha apuntado que se han incorporado los tests antígenos para aligerar el trabajo: "Necesitamos dar todo el refuerzo necesario a la primaria".

La consellera de Salut se ha referido a las acusaciones del infectólogo Oriol Mitja sobre su gestión de la crisis sanitaria y ha pedido no entrar en polémicas. "Hemos sido muy transparentes siempre", ha defendido, y ha dicho que las "cosas tienen detrás a muchas personas y no una sola". Ha negado que haya habido "rifirrafe político en la gestión de la pandemia". "Nada ha entorpecido decisiones", ha añadido. Y ha asegurado que estaría dispuesta a repetir en el cargo con el mismo equipo: "Las ganas están".