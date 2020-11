Grito de alerta del Hospital de Vic: no tiene más camas críticas disponibles

Situación crítica en el Hospital de Vic. La directora asistencial del Consorci Hospitalari de Vic, Rosa Maria Morral, ha advertido de que el centro no tiene más camas críticas disponibles: "Nosotros teníamos diez camas antes de la pandemia y ahora casi las hemos doblado: tenemos 19 llenas y no tenemos capacidad para asumir más pacientes críticos porque no tenemos suficiente personal". Y es que el problema no es que falten recursos materiales como camas o respiraderos, sino que no encuentran trabajadores que puedan atender este perfil de pacientes.

"Se requiere personal muy especializado", recuerda Morral, que también lamenta la cantidad de bajas que tienen entre los empleados por el covid-19: 70 de los 1.200 trabajadores están contagiados. "El porcentaje es bajo, pero el problema es que la mayoría de los afectados son personal de enfermería y del área de críticos, que son los que más necesitamos", ha lamentado la directora asistencial.

Morral también ha señalado que han pedido al Servei d'Emergències Mèdiques -que coordina los traslados entre hospitales- poder derivar pacientes críticos a otros centros, "pero dicen que no hay espacio disponible". Además, debido a la falta de espacio en la UCI, el centro también ha tenido que empezar a cerrar quirófanos y anular intervenciones.

La directora asistencial, sin embargo, ha descartado por ahora que se tenga que volver a habilitar el pabellón de deportes como hospital de campaña, tal como se hizo en la primera oleada. "Tenemos camas disponibles, el problema son los críticos, porque ya hemos sobrepasado nuestra capacidad y no podemos atender a más". "Necesitamos que nos ayuden los otros hospitales", ha insistido.

'Un poco de oxígeno' en los CAP

Esta situación de saturación contrasta con la que viven actualmente los CAP de Vic. Después de semanas asumiendo la mayor parte de la presión asistencial provocada por el virus, ahora los dos centros que hay en la capital de Osona empiezan a respirar, según sus directoras. "Hemos reducido el número de casos: la semana pasada hicimos 870 PCR, de las cuales 177 eran positivas. Y son 63 menos que la semana anterior", ha puesto de ejemplo la directora de la EAP Vic Sud, Marta Serrarols, que ha reconocido que este ligero descenso les da "un poco de oxígeno".

Ahora bien, tanto Serrarols como la directora de la EAP Vic Nord, Berta Bonay, han detectado que han aumentado las patologías relacionadas con la salud mental. "Todavía no tenemos cifras, pero sí hemos notado que el impacto económico, el confinamiento y la pérdida de relaciones sociales están comportando tristeza, soledad y ansiedad entre muchos pacientes", han expuesto.

La mayoría de brotes son familiares

Osona es el territorio catalán con más contagios. Actualmente es la comarca con la incidencia acumulada más alta: 1.231, una cifra que tendría que estar por debajo de 100. Además, también registra un riesgo de rebrote muy alto (1.176, y es a partir de 100 cuando saltan las alarmas), una positividad de las PCR del 15% –cuando tendría que ser más baja del 5%– y una tasa de reproducción de 0,98. Eso sí, son cifras ligeramente más bajas que las registradas las últimas semanas.

"Es un número muy elevado de contagios, pero parece que va a la baja", ha dicho la subdirectora regional de la Agència de Salut Pública en la Catalunya Central, Imma Cervós, que apuesta por continuar con la sensibilización social para que se cumplan las medidas para evitar el contagio. Según los datos de Salud, la franja de edades que acumula más positivos es la que va desde la adolescencia hasta los 55 años. "La mayoría son asintomáticos y van esparciendo el virus porque se encuentran bien", ha lamentado Cervós.

Para la subdirectora de la Agència de Salut Pública hay varios factores que explicarían por qué Osona hace tres meses que registra un crecimiento exponencial de positivos, con una tendencia superior al resto de Catalunya. "Vemos que afecta a una franja de edad concreta y especialmente en determinados barrios de Vic que tienen unos indicadores socioeconómicos más bajos", ha indicado Cervós, que en este sentido ha añadido que el virus está impactando más en determinadas capas sociales. "No acaban de llegar los mensajes, o hay una parte de la población que no percibe que les puede afectar el virus".

Ahora bien, ni Cervós ni las directoras de los dos EAP creen que el aumento de afectados tenga que ver con la industria cárnica, que tiene un peso muy importante tanto en Vic como en el resto de la comarca. "La mayoría de contagios se producen en el ámbito familiar: en Vic tenemos 71 brotes familiares y 24 laborales, y de estos, 8 han surgido en cárnicas. Por lo tanto, los brotes en estas empresas no representan ni un tercio de los contagios", ha puntualizado Cervós, que también ha admitido que costará rebajar las cifras: "Veníamos de muy arriba y no será fácil".