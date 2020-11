La apuesta aeroespacial española se pierde en el espacio

Ocho minutos después del despegue, el cohete Vega de la Agencia Espacial Europea (ESA) se ha perdido en el espacio y, con él, el Ingenius, el primer satélite de observación terrestre de fabricación española y una de las grandes apuestas de la industria aeroespacial. Así, por causas que todavía se desconocen y que se están investigando, las expectativas en la misión se han desvanecido. Y el ministerio de Ciencia de Pedro Duque busca si contrató un seguro que cubra el incidente. Detrás de la misión hay una inversión de 200 millones de euros y el trabajo de años de un equipo con financiación y técnicos españoles que pretendían poner en órbita un aparato de gran precisión para captar con altísima resolución imágenes terrestres para múltiples aplicaciones.

We are working with our partners @Avio_Group tono analyse the data of VV17 anomaly. Press conference at 10.00 am Kourou Time today and Enquiry Commission with ESA. We deeply apologise towards our customers @ESA_EO @CDTIoficial @cnes