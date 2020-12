Las áreas de servicio y los restaurantes en hoteles se podrán saltar las franjas horarias

Algo más de 24 horas después de que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, anunciaran un plan de Navidad modificado para hacer frente al aumento de contagios de covid-19, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado su contenido. Las medidas, que entrarán en vigor este lunes 21 de diciembre y se alargarán hasta el 11 de enero, buscan ser más restrictivas que las del plan de Navidad previo, pero dejan una gran cantidad de excepciones para moverse por Catalunya y mantienen los encuentros de 10 personas en los días festivos.

Los grandes damnificados, tal y como ya anunciaron Budó y Aragonés, serán los bares y restaurantes, que limitarán su apertura al público a almuerzos y cenas, puesto que solo podrán abrir de 7.30 a 9.30 y de 13.30 a 15.30, y las cenas las tendrán que entregar a domicilio, unas indicaciones que solo esquivan los restauradores de las áreas de servicio, que como son "vías de comunicación para profesionales de transporte" no restan sujetos a ninguna franja horaria. También se suman los restaurantes de los hoteles, que podrán servir cenas "exclusivamente a las personas alojadas". Los restauradores que salen más malparados son aquellos que tienen establecimientos en centros comerciales, puesto que no podrán abrir durante el periodo navideño.

A pesar de ser las grandes víctimas de las nuevas restricciones, los restaurantes también han sabido hoy que pueden servir a mesas de seis personas los días festivos, una excepción que ayer no especificaron Budó y Aragonès y que permite poner dos sillas más en la mesa, puesto que hasta ahora solo se permitían grupos de 4 personas si eran de burbujas diferentes.

Confinamiento comarcal con excepciones

Desde el 21 de diciembre hasta el 11 de enero nadie podrá, a priori, salir de su comarca, puesto que el Procicat decreta un confinamiento comarcal. A la hora de la verdad, sin embargo, una serie de excepciones aportan mucha flexibilidad a la hora de moverse por el territorio. Concretamente, "se autorizan los desplazamientos a poblaciones otras comarcas que sean lugar de residencia habitual de familiares o personas cercanas de los que se desplacen para visitarlos", y también se permite "que las personas que integran la burbuja de convivencia se establezcan en una comarca diferente de la comarca donde residen habitualmente". Es decir, se puede salir de la comarca para visitar a familiares y amigos, y también se puede viajar por el territorio para ir a una segunda residencia, una casa rural o un hotel. Solo se podrá hacer, sin embargo, entre el 21 de diciembre y el 6 de enero, puesto que cinco días antes de que acabe el periodo de restricciones generales ya no se podrá salir de la comarca porque el Procicat considera que ya no quedará ningún festivo por celebrar. Así, ir a una segunda residencia o a visitar un familiar serán las excepciones para romper el confinamiento comarcal, y, por ejemplo, saltárselo para ir al teatro no estará permitido.

Toque de queda a la 1 h y grupos de 10 personas

A pesar de que en otros territorios como la Comunidad de Madrid no estarán permitidas las reuniones de más de 6 personas, el Procicat ha autorizado que para los días 25, 26 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero se permitan las reuniones de como máximo 10 personas que no impliquen mezclar más de dos burbujas de convivencia.

El toque de queda nocturno también se adapta a Navidad, puesto que en la noche del 24 al 25 de diciembre y en Nochevieja el inicio se alargará hasta la 1 de la madrugada. La noche de Reyes, del 5 al 6 de enero, también será una excepción, puesto que no habrá reducción de la movilidad nocturna hasta las 23 horas.

Se mantienen las otras restricciones

Las restricciones de los comercios se mantienen, también en los centros comerciales. Así pues, continuarán abiertos con un aforo del 30%. En el caso de los centros comerciales, solo cerrarán los restaurantes, puesto que los gimnasios que estén dentro del recinto comercial se podrán mantener abiertos, según la resolución del Procicat. Las equipaciones deportivas fuera de centros comerciales continuarán abiertas con las mismas restricciones de aforo –el 50% al aire libre y el 30% y con cita previa en interiores–, pero ahora solo se podrán hacer actividades con mascarilla –a excepción de las actividades acuáticas–. Finalmente, en cuanto a la cultura, continuará abierta al 50% de aforo con un máximo de 1.000 personas. También continuarán abiertas las ceremonias de culto, donde el aforo será del 30% con el mismo límite de asistentes.