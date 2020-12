El Govern anuncia ayudas de 4,3 M€ y los sectores afectados las consideran "irrisorias"

El Govern aprobará la semana que viene una primera transferencia de 4,3 millones de euros para articular ayudas directas a empresas de los sectores de la restauración, el turismo y el comercio de la Cerdanya y el Ripollès, comarcas cerradas desde este martes por el aumento de casos de covid-19. "Junto a salvar vidas, tenemos que proteger puestos de trabajo y el Govern se ha puesto en marcha", ha dicho el vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, en declaraciones a la ACN. Los establecimientos que han pedido una subvención previa y están en las bases del ejecutivo catalán recibirán el dinero de oficio. El resto podrán solicitar los recursos y recibirlos "tan pronto como sea posible", ha dicho el conseller de empresa, Ramon Tremosa.

Según Tremosa, la medida busca "permitir la supervivencia de las empresas" de la zona, que hoy presentaba unos indicadores de covid-19 mucho más elevados que el resto de Catalunya. Después de reunirse con ayuntamientos y los consejos comarcales del Ripollès y la Cerdanya, el vicepresidente del Govern con funciones de presidente, Pere Aragonès, ha reiterado que el objetivo de las restricciones dictadas el martes al atardecer en las dos comarcas tienen como objetivo "salvar vidas y reducir el número de contagios", y ha admitido el impacto económico que este cierre causará en la zona justo a las puertas de uno de los momentos más importantes de la temporada de nieve. "Es evidente que la situación no es satisfactoria", ha reconocido el conseller de Empresa.

Para paliar la situación, Aragonès ha asegurado que la tramitación de las ayudas se gestiona "tan rápido como se puede". En este sentido, ha comentado que en un contexto normal las subvenciones tardan entre seis y nueve meses en concederse y en las ayudas relacionadas con la pandemia este proceso se está haciendo en un periodo de entre 20 y 40 días.

Según ha detallado el conseller de Empresa y Conocimiento, las ayudas se transferirán de oficio a los establecimientos que ya lo solicitaron en las dos convocatorias anteriores. Los negocios que no lo hicieron también pueden pedirlo ahora igualmente a través de una petición de ayuda. Con todo, ha señalado que el objetivo es garantizar la supervivencia de las empresas y salvar al máximo de su posible extinción una vez la vacuna permita la recuperación económica.

Tremosa, por otro lado, no ha concretado por qué importe serían las ayudas unitarias para cada negocio pero ha avanzado que sería el mismo para todos los establecimientos. Aún así, ha recordado, como referencia, que las ayudas anteriores se han movido en un intervalo de entre 1.500 euros para dos semanas y los 2.000 para unas dos semanas y media. "Será poco o mucho en función del tiempo que estén cerrados y nuestras posibilidades", ha apuntado.

En las dos anteriores convocatorias, el departamento de Empresa y Conocimiento recibió unas 31.000 solicitudes de bares y restaurantes de las 42.000 que actualmente hay en Catalunya.

Cantidad "insuficiente" y que no llega a todos los sectores afectados

Desde la Cerdanya, los empresarios han dejado claro que estas ayudas "son insuficientes y no llegan a todo el mundo". Así se ha referido el presidente de la patronal Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, que en declaraciones al Ara Pirineus ha asegurado que "para los hoteleros, restauradores y comercios, la cantidad es irrisoria, pero lo más importante es que no llega a todo el mundo". En este sentido, ha señalado que no se ha tenido en cuenta otros sectores vinculados a la actividad turística "que sufrirán mucho con el confinamiento y a quien ni siquiera se ha mencionado: escuelas y monitores de esquí, empresas de alquiler de esquí y agencias de viajes, entre otros".

Armengol ha indicado que desde la Generalitat no les han ofrecido información directamente y que todo lo han ido sabiendo a través de los políticos comarcales, que son los que hablan con el Govern y que los están dando "apoyo". Aún así, ha avanzado que "parece que a la Cerdanya le tocarían solo 1,9 millones de euros, que se repartirían en hasta 10.000 euros para los hoteles, 3.000 para los restaurantes, dependiendo de la categoría, y hasta 1.500 para los comercios". Unas cifras que ha insistido en que son insuficientes, teniendo en cuenta el volumen de negocio que generan las fiestas de Navidad en un destino turístico como la Cerdanya.