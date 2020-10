Encontrada sana y salva la niña de tres años a la que alguien se había llevado de la escuela en Calella por "error"

Han encontrado bien a Amèlia, la niña de tres años de Calella que había desaparecido cuando salía de la Escola El Far, ubicada en la Fàbrica Llobet, porque alguien se la había llevado "por error", según dijo el jefe de la comisaría de los Mossos de Arenys de Mar, el inspector Salvador Rossell.

Las alarmas saltaron cuando los padres fueron a buscar a la pequeña a la escuela y no la encontraron. No estaba porque un rato antes de acabar las clases un individuo había ido a buscar a una niña de nombre Amèlia y que hacía P3. Más allá de eso, sin embargo, los Mossos no quieren decir nada, al menos hasta que la investigación aclare los hechos.

Según ha informado SER Catalunya, el individuo que fue a la escuela y se llevó a la niña sería el padre de otra menor que también se llama Amèlia y a la que hacía mucho tiempo que no veía. El hombre habría ido a la guardería pensando que su hija todavía estaba matriculada y, como no la encontró, fue a la escuela de al lado, que es El Far, pidiendo por Amèlia, y se llevó a la niña equivocada.

Rossell dijo que el error de este señor provocó una "alarma social" que hizo activar policías locales, Mossos y Protecció Civil. Ahora habrá que aclarar las circunstancias del incidente y el papel de los responsables de la escuela. "Se está investigando, y no hay conclusiones concretas", afirmó Rossell.

Después de unas horas de angustia, la alcaldesa de Calella, Montserrat Candini, anunció en las redes sociales que habían encontrado a la niña "sana y salva". En un tuit posterior, los Mossos añadieron que la niña fue localizada en buen estado de salud en Tordera, a unos 15 kilómetros de la escuela.

Trobada l'Amèlia sana i estalvia , moltíssimes gràcies a totes les policies locals q han col·laborat amb @PoliciaCalella i @mossos. — Montse Candini🎗💛 (@montsecandini) October 28, 2020

La Policía Local de Calella, los Mossos d'Esquadra y Protecció Civil buscaban a la menor después de que alguien que no es el padre ni la madre de la pequeña la fuera a recoger a la escuela media hora antes de que acabaran las clases.

El medio local Calella.com explicó que el individuo en cuestión es un hombre de avanzada edad que preguntó por la menor. Cuando los padres la fueron a buscar se dieron cuenta de que ya no estaba. La niña, que hace P3 en la escuela, iba vestida con unos leggings grises, camiseta rosa y chaqueta de color gris y llevaba una mochila con un dibujo de un león, según el mismo medio. La policía difundió fotos de la niña en las redes.

🔴 URGENTE Amelia, de 3 años, ha desaparecido hoy en Calella. Pedimos la máxima difusión para encontrarla pic.twitter.com/6idujlbhav — Mossos (@mossos) October 28, 2020

Según informó la agencia Efe, antes de encontrar a la niña, los padres de la pequeña estaban a punto de poner la denuncia ante los Mossos d'Esquadra, que se habían coordinado con la Policía Local para tratar de ubicar a la menor. Desde el Ayuntamiento también habían hecho un llamamiento a la ciudadanía para tratar de encontrar a la pequeña, mientras que la alcaldesa, Montserrat Candini, había pedido la "máxima colaboración".