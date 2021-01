Aumentan en un centenar los grupos escolares confinados

Este miércoles, el tercer día de reanudación de actividad en los centros educativos después de las vacaciones de Navidad, han aumentado en 102 los grupos confinados debido a la detección de algún caso positivo de covid. Ahora son 121, y hay 4.594 personas confinadas en la comunidad educativa. No hay ningún centro cerrado por motivos sanitarios, pero cinco siguen sin poder abrir por los efectos del temporal Filomena. El departamento de Educación reitera que, durante el primer trimestre se demostró que las escuelas son espacios "seguros" y que prácticamente no hay contagios dentro de los grupos. "Teníamos muy claro que teníamos que reabrir las escuelas", ha defendido el director general de Centros Públicos, Josep González-Cambray, que en una entrevista a la Xarxa ha asegurado que los beneficios de abrir una escuela son "mucho más elevados que los riesgos". Por eso, ha reiterado que ahora mismo no se plantean decretar un cierre de centros, a pesar de que ha admitido que no se puede descartar ningún escenario y que todo está sujeto a la evolución de la pandemia.

Las escuelas, ha defendido, serían en cualquier caso la última cosa en cerrar e, incluso si llegara un escenario de confinamiento total, ha apuntado que habría que valorar cómo hacer compatible el principio de escuelas abiertas con los criterios sanitarios.

El departamento de Educación mandó el lunes a los centros una actualización de las recomendaciones de ventilación de las aulas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la que se especifica, según González-Cambray, que basta con la ventilación natural cruzada de los espacios para garantizar la renovación de aire y que hay que abrir entre 15 y 20 centímetros una ventana durante un cuarto de hora o veinte minutos cada hora para asegurar esta renovación. "Tenemos el reto de hacer compatible la renovación del aire y el confort térmico", ha apuntado el director general de Centros Púbicos, que ha admitido que las circunstancias actuales hacen que haya que ir más abrigado a las escuelas. Ha defendido, también, que todos los espacios que se utilizan como aula tienen que tener ventanas y, por lo tanto, se tienen que poder ventilar de manera natural.

En cuanto a las automuestras que se están extrayendo los profesionales de los centros para detectar posibles positivos asintomáticos, González-Cambray ha apuntado que las pruebas se harán de manera progresiva durante este mes de enero para poder garantizar las sustituciones en caso de detectar positivos y que el departamento descarta hacer pruebas similares al alumnado por una cuestión de "eficiencia" de los recursos públicos. Ha apuntado, en este sentido, que habría que hacer un millón y medio de pruebas y que los alumnos se contagian poco, transmiten poco el virus y lo sufren en formas leves. "Tenemos que dedicar recursos públicos a las actuaciones más eficientes", ha asegurado.

También ha confiado en que pronto se puedan retomar las actividades extraescolares, a pesar de que ha dejado claro que esta decisión la tiene que tomar el departamento de Salud y que hay que tener en cuenta que el riesgo de contagio sube ligeramente cuando hay mezcla de diferentes grupos burbuja.

Flexibilidad en las oposiciones

En cuanto a las oposiciones a docente que se hacían el pasado sábado, ha detallado que el 2,6% de los aspirantes a las oposiciones a docente no pudieron acceder a las pruebas y que el departamento estudiará "caso por caso" su situación. González-Cambray ha asegurado que, debido a la nevada del fin de semana y a las dificultades de movilidad, se flexibilizaron los horarios para poder hacer las pruebas en momentos diferentes. Ha defendido que, si se demuestra una causa justificada, se garantizará que estos aspirantes tengan la oportunidad de seguir en el proceso.