Vergés confirma un caso de la variante británica de covid-19 en Catalunya

La variante británica del covid – hasta un 70% más contagiosa– ya está en Catalunya. La consellera de Salud, Alba Vergés, ha confirmado a RAC1 que se ha detectado un primer contagio de esta variante y que no se descarta que haya más. De hecho, los primeros estudios apuntan que esta mutación del SARS-CoV-2 se transmite mucho más deprisa que la conocida hasta ahora. El primer positivo de esta nueva variante que se ha confirmado que finalmente ha llegado a Catalunya es una persona proveniente del Reino Unido residente en el país. La consellera no ha dado más detalles.

Ahora se hará el estudio de contactos de este primer contagio para tratar de hacer un seguimiento a los posibles positivos relacionados con este caso. Aún así, Vergés ha insistido en que "es probable que haya más casos": "Era una cuestión de tiempo", ha dicho. El primer caso de esta mutación del coronavirus en España se hizo público el día de San Esteban en Madrid.

Con todo, la consellera ha dejado claro que todo ello "no varía los planes del departamento" para frenar la pandemia. En este sentido, ha ratificado la reapertura de las escuelas el lunes a pesar de la preocupante situación con "un impacto asistencial clarísimo". Y, de hecho, ha asegurado que nunca ha tenido sobre la mesa "ningún informe" de los técnicos del departamento que dijera que cerrar escuelas fuera una opción para la gestión de la pandemia.

Vergés ha admitido también que sabe que “irían muy bien medidas todavía mucho más estrictas" que las que han entrado en vigor este jueves, pero que "la salud no solo es covid, es también emocional”. Aún así, no descarta alargarlas más de los diez días previstos ni endurecerlas o, incluso, decretar el confinamiento total en caso de que haga falta. "Las restricciones están para cumplirse para que no haya que alargarlas o endurecerlas", ha añadido.

"Todavía queda mucho partido” y “tenemos que tener cuidado” porque “esto no se ha acabado”, ha dicho la consellera, que cree que "la mejor manera de prepararnos es intentar no tener actividad” además de la escuela y el trabajo, en definitiva, “hacer una vida más aburrida pero más de acuerdo con la situación”.

Crece la presión hospitalaria

El efecto de los encuentros y el movimiento del mes de diciembre sigue haciendo aumentar la presión hospitalaria. El mismo día que Vergés ha confirmado que ya han detectado un caso de la variante británica en Catalunya, Salud ha notificado 101 ingresos más por covid en las plantas catalanas. Ayer este mismo dato era de 9 pacientes nuevos.

El riesgo de rebrote también sigue al alza y aumenta hoy diez puntos más que ayer hasta los 586; hay que ir hasta el 10 de noviembre para encontrar una cifra superior. Los nuevos casos confirmados por PCR y test de antígenos bajan ligeramente a pesar de que siguen desbocados: 2.308 pruebas resultaron positivas ayer, o sea, un 8,18% del total de las que se realizaron. La media de edad se sitúa en los 43,85 años y la mayoría de afectados siguen siendo mujeres, concretamente un 52,78%.

Las defunciones notificadas en las últimas 24 horas por coronavirus son 48 y ya son al menos 17.443 las personas que han muerto por este motivo desde el inicio de la pandemia, siempre según los datos oficiales del departamento.

En cuanto a la campaña de vacunación, que ya se ha ampliado a los siete días a la semana, los datos de Salud enfrían el optimismo de ayer. Si ayer el departamento informó de que había vacunado a 10.368 personas en un día, hoy la cifra cae de forma considerable: en las últimas 24 horas se ha vacunado a 3.271 ciudadanos y ya son 24.114 los que han recibido la primera dosis.