El debate abierto en la OMS sobre los confinamientos evidencia la falta de criterio único contra el covid

¿Se han acabado los confinamientos totales, a pesar de la explosiva situación que parece que vuelve a vivir Europa? ¿La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha cambiado su aproximación sobre cómo combatir de manera más efectiva la pandemia? Las palabras que este fin de semana pasado ha pronunciado David Nabarro, enviado especial de la organización para el covid-19, así lo sugieren. O como mínimo suponen una modulación del mensaje en relación con los iniciales de la OMS ante lo que ya se puede llamar segunda oleada del virus, sobre todo en Europa.

Con todo, sin embargo, desde la propia dirección general de la OMS también se han apresurado a matizar las palabras de Nabarro. En el mejor de los casos, orden más contraordren garantiza un cierto desorden, pues.

En declaraciones el domingo a la cadena conservadora británica Spectator TV, Nabarro aseguraba: "En la Organización Mundial de la Salud no defendemos los confinamientos como principal medio de control de este virus. La única vez que creemos que se justifica un confinamiento es para darnos espacio para respirar, darnos tiempo para reorganizar, reagrupar, reequilibrar nuestros recursos, proteger a los profesionales de la salud que están agotados, pero en general preferimos no hacerlo". "Los confinamientos solo aumentan la pobreza", añadía, usando también sus redes sociales.

Too many restrictions damage people’s livelihoods and provoke resentment. But letting ‘Virus run wild’ will lead to lots of deaths as well as debilitating long-COVID among younger people.



A middle path is needed…. https://t.co/kSIG0ieGCw