Illa rechaza de momento avanzar el toque de queda a las 20h a pesar de la presión autonómica

Las comunidades tendrán que exprimir al máximo el estado de alarma aprobado el pasado octubre para responder a la tercera oleada del coronavirus, a pesar de que la incidencia y la presión hospitalaria ya es más elevada en el conjunto del Estado. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado este miércoles atender la petición de cada vez más consejeros autonómicos para adelantar el toque de queda nocturno de las 22h a las 20h o incluso a las 18h, como ha hecho Francia. A pesar de que el sábado y el lunes se mostró favorable si había consenso en el marco de la reunión del consejo interterritorial de Salud, su equipo se ha comprometido solo a estudiarlo y ha defendido que las medidas actuales, de combinarse de la manera más restrictiva, son suficientes para combatir la pandemia.

Actualmente el decreto de estado de alarma contempla la posibilidad de aplicar el toque de queda entre las 23h y las 6h, dando a las comunidades una hora de margen. Es decir, puede situarse entre las 22h y las 7h. Pero desde que Francia avanzó su confinamiento nocturno las comunidades de Galicia, Andalucía y Castilla y León han abanderado una campaña para tener la posibilidad de incluir esta medida, hasta el punto de desafiar al gobierno español. El gobierno de Castilla y León aprobó el pasado sábado el adelanto del toque de queda a las 20h, que fue recurrido el domingo por parte de la Moncloa.

Exprimir todas las medidas posibles

Desde entonces, sin embargo, otras comunidades también gobernadas por los socialistas, como es el caso del País Valenciano, se han mostrado a favor de la medida. También el País Vasco ha propuesto este miércoles, durante la reunión del consejo interterritorial de Salud, un toque de queda nocturno a las 20h y el cierre de todos los comercios no esenciales a las 19h. Pero Illa ha defendido que el estado de alarma actual, a efectos prácticos, ya dota de herramientas suficientes para responder a la tercera oleada. "Insisto: hay un conjunto de medidas que ya se están usando y nos permitirán doblar la curva", ha señalado el ministro en rueda de prensa desde Sevilla, desde donde ha presidido de forma telemática el consejo interterritorial. También ha descartado que la decisión no se tome por miedo a tener que modificar el estado de alarma en el Congreso y no sumar los votos suficientes, así como también por el hecho que Illa sea el candidato del PSC y quiera mantener la celebración electoral el 14-F.

Desde el gobierno español se pide a las comunidades exprimir al máximo las medidas que abanderó Catalunya primero con el confinamiento municipal y después con el cierre por franjas horarias de la restauración y de los comercios no esenciales el fin de semana y los de más de 400 metros cuadrados también durante la semana. De hecho, diferentes comunidades han aplicado ya medidas más severas que las de la Generalitat. La última en hacerlo es La Rioja, que hoy ha anunciado el cierre durante un mes de todos los comercios no esenciales y también la restauración, así como un confinamiento municipal.

Esperar a los efectos de las restricciones

Illa ha aplaudido estas medidas y ha pedido "tener temple" desde las instituciones para comunicar a los ciudadanos que los efectos de las medidas solo se pueden conocer dos semanas semanas después de aplicarlas. De hecho, ha apuntado que algunos consejeros autonómicos han puesto en cuestión que el adelanto del toque de queda podría comportar aglomeraciones a la salida del trabajo o justo antes del cierre de comercios. Pero a efectos prácticos algunas comunidades ya están aplicando medidas similares con el cierre de los comercios no esenciales a las 18h o a las 20h.

Actualmente Catalunya tiene un toque de queda nocturno de 22h a las 6h vigente desde el pasado 25 de octubre, durante la segunda oleada. A diferencia de otras comunidades, la conselleria no lo ha tocado en ningún momento y ha prorrogado quince días más la medida junto con la limitación a la restauración y el cierre de comercios no esenciales el fin de semana y los de más de 400 metros cuadrados. La intención de la Generalitat, de momento, es no ampliar estas medidas y analizar los resultados. Pero si crecen los contagios y hospitalizaciones, el departamento de Salud no descarta ampliar el confinamiento nocturno.