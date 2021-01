Las escuelas seguirán abiertas a pesar de la subida "pronunciada" de grupos confinados y profesionales contagiados

Hasta finales de enero o principios de febrero se prevé que haya una subida "pronunciada" de los grupos escolares confinados y de los casos positivos por covid-19 entre los profesionales del sector educativo. Pero, a pesar de la previsión, el departamento de Educación se compromete a mantener las escuelas abiertas "sea cual sea el nivel de la pandemia". "Es la única manera de mantener los niveles de cohesión social e igualdad de oportunidades necesarios para superar esta crisis", ha afirmado la secretaria general de Educación, Núria Cuenca, en una rueda de prensa para hacer balance de la primera semana de clase después de las fiestas de Navidad.

Este es uno de los argumentos que defendieron unos 90 profesionales vinculados a la educación, la sociología, la economía, la ciencia política, la psicología y la pedagogía, entre otras ramas, cuando hace unos días publicaron un manifiesto en el que se posicionaban "a favor de la apertura escolar, como instrumento esencial de lucha contra la desigualdad educativa y garante de la equidad social". El manifiesto era una respuesta a una polémica carta que una veintena de epidemiólogos y estadísticos mandaron al departamento de Salud pidiendo un "cierre temporal de los centros docentes", desde la educación primaria hasta la universitaria, para "evitar nuevos contagios y contribuir a la reducción de la incidencia del covid-19".

Según Cuenca, este "crecimiento bastante vertical" de los casos se explicará por tres motivos: el departamento se está poniendo al día después de tres semanas sin recoger datos, a nivel comunitario la pandemia también está descontrolada y los cribajes masivos en los centros están haciendo aflorar positivos que obligan a confinar grupos estables. Hasta ahora, las 32.892 pruebas PCR por automuestras que se han hecho los docentes y profesionales de las escuelas –el 23% de las previstas– han permitido detectar 565 positivos, un 1,7% del total. "Son unos niveles sostenibles y manejables", ha indicado. A nivel comunitario, la tasa de positividad en Catalunya es de un 10%, aproximadamente, una cifra muy superior a la que se ha detectado en los centros a través del cribaje, que se intensificará las dos próximas semanas.

De hecho, el crecimiento "vertical" de los casos ya ha empezado a notarse en las aulas. Desde el viernes, se han tenido que confinar unos 600 grupos más, y ya son 1.650 las clases que están en cuarentena, es decir, el 2,29% del total de alumnos. Estas 1.650 burbujas confinadas están todavía muy lejos del máximo que se registró en el primer trimestre -el 31 de octubre hubo 3.504-, pero el ritmo de crecimiento ahora es mucho más elevado: si en el primer trimestre se llegó a los 1.650 grupos confinados un mes después de haber empezado las clases, ahora se ha llegado a la misma cifra en una semana.

Deberes pendientes en ventilación y portátiles

Además de gestionar el impacto diario de la pandemia, el departamento arranca el segundo trimestre de este curso con deberes pendientes. En materia de ventilación, por ejemplo. Durante las vacaciones de Navidad, el conseller Josep Bargalló aseguró que instalaría purificadores en las escuelas más frías, dado que las clases se retomaron en plena oleada de frío y no se podía mantener el confort térmico y a la vez ventilar las aulas. El primer día de curso, sin embargo, los centros recibieron unas nuevas recomendaciones que les permitían reducir mucho el tiempo de ventilación. Cuenca ha dicho que no han recibido quejas de los centros, sino "15 o 20 consultas", y que todas se han podido resolver a través de hacer "una mejor ventilación natural", así que no hay ningún centro que haya requerido sistemas de ventilación alternativos.

El ARA sí ha recibido quejas de algunos docentes por el frío que hace en clase. "Soy docente de ESO y bachillerato en un instituto público de Terrassa. Hemos hecho todas las clases a mucho menos de 17 grados y el lunes y el martes no superamos los 10. Las aulas están en módulos y no están aisladas", ha denunciado una docente a este diario.

En cuanto a la entrega de dispositivos, solo se han entregado 15.510 de los 300.000 destinados a los alumnos de 3º y 4º de ESO, bachillerato y formación profesional, debido a problemas de fabricación y logísticos. A pesar de que se anunció que los famosos portátiles se entregarían antes de Navidad, Cuenca ha dicho que el reparto se acabará antes del segundo trimestre, es decir, 3 meses después y cuando ya solo quedarán 3 meses más de clase. Tampoco se han acabado de repartir los 72.300 ordenadores previstos para los docentes, de los cuales se ha entregado la mitad.

En estudio la opción de un maestro en casa

Además, la conselleria de Bargalló también está resolviendo un tema pendiente: unas instrucciones para "clarificar" en qué casos los niños pueden recibir educación en casa, después de que se hayan registrado algunos casos de absentismo por miedo al contagio. Esta atención domiciliaria está pensada para alumnos que tienen enfermedades crónicas que no les permiten ir a la escuela, pero ahora se añadirán alumnos que conviven con personas de riesgo ante el covid-19. En estos casos, Salud y Educación analizarán conjuntamente la situación de la familia y también el riesgo que conlleva para el docente ir a este domicilio.