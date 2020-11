Vergés avanza que la Navidad será "muy complicada" con comidas con menos gente

Las primeras señales de freno de la segunda oleada de covid-19 en Catalunya, donde la velocidad de propagación del virus ha bajado por debajo de 1, son una buena noticia para el departamento de Salud pero no permiten todavía levantar algunas de las restricciones fijadas, como el cierre de bares y restaurantes o el toque de queda. La consellera de Salud, Alba Vergés, ha defendido en una entrevista a Radio 4 que esta disminución del ritmo de contagios es "fruto de las primeras restricciones", a las cuales se sumó después el toque de queda y las restricciones de movilidad para el fin de semana. "Es muy difícil bajar las cifras de contagios y de hospitalizaciones y UCI", ha apuntado.

Vergés ha dicho que "estamos en el camino" pero que ahora no se tiene que correr para relajar medidas. "Se tendrán que mantener un tiempo para reducir el número de casos", ha dejado claro. El toque de queda, ha dicho, "continuará seguro" y, a pesar de que no ha descartado una apertura parcial de los bares –en las terrazas–, ha apuntado que "no se puede correr".

La consellera ha asegurado, también, que no teme por un posible colapso del sistema sanitario porque se han "tomado medidas para evitarlo". "La segunda oleada la tenemos que vivir diferente", ha dicho, y ha apuntado que sí hay alguna desprogramación en los hospitales pero que para no hacerlas de manera general "hay que actuar". "El sistema de salud está preparado, sabe qué tiene que hacer, y hemos tomado medidas para no ponerlo contra las cuerdas", ha remarcado. En cuanto a la primaria, ha admitido que están desbordados por el volumen de trabajo: "Tenemos la primaria y los laboratorios al límite; lo tenemos que bajar y lo estamos empezando a hacer". Ha apuntado, sin embargo, que se han tomado decisiones para ayudar a destensionar el sistema como trasladar la campaña de la vacunación de la gripe fuera de los CAP.

Sobre el papel de las farmacias, ha dicho que se tienen que poder aprovechar: "Soy muy partidaria de que las farmacias puedan hacer muchas cosas de salud", ha dicho, pero ha remarcado que hay temas legales para decidir si pueden o no pueden hacer pruebas de covid.

La consellera también se ha referido a cómo cree que serán las fiestas de Navidad y ha avanzado que ve un escenario "muy complicado": "Creo que sufriremos". Ha apuntado que habrá que explicar las herramientas para poder celebrar las fiestas de manera segura y que esto pasará por evitar sí o sí las comidas con mucha gente y por intentar, dentro de lo posible, hacer celebraciones al aire libre y más reducidas.

"No encontrarán nada"

Vergés ha defendido que no se tiene que esconder de una "comida personal" con Xavier Vendrell como la que se recoge en el sumario de la operación Volhov. "No encontrarán nada", ha asegurado. Ha defendido que de los audios de Vendrell se desprende que está "decepcionado" por no haber recibido un contrato y ha apuntado que en la comida que mantuvieron él se quejó de esto, pero que también hablaron de política. "Hay mucha gente que se queja, intento hablar con todo el mundo", ha defendido.