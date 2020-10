Salut planteará el confinamiento domiciliario a la Moncloa si las nuevas restricciones no frenan el virus

El secretario de Salut, Marc Ramentol, ha asegurado que las nuevas restricciones para frenar la propagación del covid-19 se alargarán los días "que haga falta". Si los próximos quince días estas medidas no funcionan y los contagios continúan al alza, el Govern no descarta instar a la Moncloa a plantear un confinamiento domiciliario. Si bien ha matizado que esta será siempre "la última alternativa", ha admitido que no se puede renunciar a ninguna medida cuando se trata de controlar la epidemia. En declaraciones a TV3, Ramentol ha explicado que los últimos días se está notando una "desaceleración" en el número de casos pero no en el impacto en la red asistencial y ha dicho que el objetivo es bajar de los 5.500 diarios actuales a unos 1.800, unas cifras similares a las registradas a finales de agosto y a principios de septiembre.

"El objetivo no es la estabilidad de la curva, sino aplanarla", ha afirmado Ramentol. El secretario ha defendido las limitaciones desplegadas ahora hace dos semanas, como el cierre de la restauración, aduciendo que ya han empezado a dar frutos. Si no se hubiera hecho nada, ha dicho, Salut tenía una previsión de 10.000 casos diarios. Ahora los casos se han reducido a la mitad, pero Ramentol insiste en que el ritmo de contagios es "insostenible" y pone en peligro el mantenimiento de la actividad asistencial no covid en los centros sanitarios.

El coordinador de la unidad de seguimiento del covid-19 en Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha explicado que los datos de los últimos días han mejorado un poco, con un retardo de la velocidad de propagación del virus, pero ha asegurado que la curva sigue creciendo. Ha apuntado que todas las regiones han bajado un poco el ritmo de contagios y que en el conjunto del país se ha pasado de una R de 1,5 a 1,3, "pero esto no resta gravedad a la situación", ha insistido. "Nos ayuda a ser un poco optimistas pero no podemos bajar la guardia. La posibilidad de contagiarnos en la comunidad es muy elevada y tenemos que extremar todas las precauciones", ha alertado.

Ramentol ha alertado de que se han desplegado más medidas restrictivas porque todavía no se ve una reducción de la presión asistencial. Los ingresos hospitalarios continúan al alza: el 85% de las camas de UCI (877) están ocupadas y, de estas, el 52% (447) ya se destinan al covid-19. En el caso de las urgencias, el coronavirus ya supone el 13% de las atenciones en los hospitales y el 20% en la primaria. Además, los contagios en las residencias de gente mayor tampoco se paran: ya hay 1.377 residentes afectados, y el 13% de los centros tienen al menos un positivo.

Tests de antígenos también para contactos estrechos

Los laboratorios están recibiendo un alud de muestras PCR para analizar, con picos de 48.000 pruebas diarias. Por otro lado, Salut ha anunciado que ya se han repartido un millón –de los tres adquiridos- de tests de antígenos entre centros de atención primaria y hospitales apartados de cascos urbanos. "Estamos mejorando la implementación de los tests de antígenos y ya estamos haciendo 39.000", ha dicho Ramentol. El facultativo ha asegurado que el uso de los tests de antígenos se ha intensificado en Barcelona, triplicando las pruebas hechas, para liberar el recurso clínico del laboratorio del Hospital Vall d'Hebron, bastante saturado esta semana.

En este sentido, el secretario ha recordado que principalmente estas pruebas rápidas se están dirigiendo a personas con síntomas pero ha reconocido que esperan extenderlo en las próximas semanas a contactos estrechos de casos confirmados que son asintomáticos. "Si todo va bien, pondremos en marcha esta estrategia en toda Cataluña en las próximas semanas", ha anticipado Ramentol.

El departamento también está ultimando todo lo necesario para habilitar la contratación de estudiantes de último curso de enfermería y medicina, como ya se hizo en la primera oleada, según ha explicado Ramentol. Se trata de una posibilidad para la que habilita el real decreto de estado de alarma y que la consellera de Salut, Alba Vergés, ya había planteado hace días. El secretario ha explicado que la cuestión está ahora en manos de la asesoría jurídica y que el objetivo es que la consellera pueda firmar "a lo largo del día de hoy" la resolución que habilite esta posibilidad.