Los sindicatos de maestros y profesores piden más seguridad en las aulas

Los maestros y los profesores quieren más medidas en las aulas para hacerlas más seguras. Así lo han pedido los sindicatos, tanto de primaria como de ESO, el día en que se ha logrado un nuevo récord de grupos cerrados en los centros. Ya son 3.391 de los 72.000 creados para este curso, lo cual implica que están en cuarentena cerca del 5% de las clases, unos 80.000 alumnos. Para los sindicatos, las cifras evidencian el "fracaso" del protocolo del departamento de Educación.

El Sindicato de Profesores de Secundaria ASPEPC-SPS ha alertado de "la elevadísima incidencia" del virus, que tiene un "crecimiento exponencial" en los centros educativos, hecho que provoca que "no sean seguros" y que pone de manifiesto que el departamento está "negando la realidad". Han afirmado que hay una "asimetría clarísima" entre los casos que se detectan en primaria y en la ESO, donde no ha habido una reducción de las ratios. Las cifras que destacan son que cuatro de cada diez escuelas de primaria no han informado de ningún caso de covid y que la incidencia es de un positivo por cada 200 alumnos, mientras que solo uno de cada diez institutos no ha informado de ningún positivo este curso y la incidencia es de un positivo por cada 70 alumnos. Por eso, el sindicato pide "la adopción inmediata" de las medidas de prevención que hace semanas que reclaman: menos alumnos en las aulas de ESO, más equipos de seguridad y más distancia física.

También desde el sindicato de maestros USTEC-STES han asegurado que no se garantiza al máximo la seguridad en las aulas y que, especialmente en la ESO, no se garantiza "que todo el mundo pueda pasar por las PCR", donde se hacen pruebas a los tutores pero no al resto de personal. En primaria, sin embargo, las cosas no están mucho mejor, según el sindicato, que ha afirmado que la pandemia se está haciendo "cada vez más gorda" en los centros educativos, con más grupos confinados y más positivos.

"Garantizar la seguridad en la educación presencial"

Para denunciarlo, una cuarentena de personas se ha concentrado este mediodía a las puertas del departamento de Educación, donde también han exigido más negociación, más personal, más seguridad y menos alumnas por aula. El portavoz adjunto del sindicato, Juan Carlos Feijoo, ha explicado al ACN que están "hartos" de que las mesas sectoriales sean "informativas" y de que no haya una negociación "real". "Nosotros lo que pedimos es intentar garantizar la máxima seguridad en la educación presencial", ha manifestado. Feijoo ha considerado que esto pasaba desde un primer momento por aumentar el personal y bajar las ratios. "Era cuestión de presupuesto, era invertir y el departamento no se ha avenido nunca a hacerlo", ha lamentado, a la vez que ha dicho que de lo que prometió Educación "ha llegado como mucho un 50%". Feijoo ha pedido también el cierre preventivo de algún instituto de Barcelona, donde ha asegurado que hay hasta un 50% de grupos confinados.

Los concentrados han llenado la puerta de la sede de Educación de pancartas con lemas como "¡Exigimos una negociación real! ¡En la mesa sectorial queremos negociar!", "¡No a la doble jornada! (presencial-telemática)", "Suspensión del decreto de autonomía de centros 10/2010" y "Garantizamos la máxima protección a todo el personal vulnerable". También han atravesado varias veces la Vía Augusta, a pesar de que sin llegar a cortar el tránsito. Han cantado consignas pidiendo la dimisión del conseller de Educación, Josep Bargalló, y han criticado la falta de material de protección.