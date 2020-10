Una mutación del covid-19 originada en Catalunya y Aragón en verano se ha extendido en Europa, según un estudio científico

Una variante del covid-19 originada en Catalunya y Aragón en verano se ha extendido en Europa, según un estudio científico publicado este jueves que está pendiente de revisión. La mutación, denominada 20a.eu1, se propagó inicialmente entre los temporeros de estos territorios, después pasó a la población autóctona, posteriormente penetró hacia Valencia y de ahí hacia el resto del estado español.

"Esta variante se exportó desde España a otros países europeos", apunta el estudio. El grupo de investigadores asegura que la mutación ahora representa la mayoría de los contagios en varios países europeos como Suiza, Irlanda o el Reino Unido, pero también se ha detectado en otros como Noruega, Letonia, Holanda y Francia. La investigación sugiere que la expansión de la mutación en Europa está vinculada al retorno de las vacaciones desde España.

"Parece claro que las medidas no fueron suficientes para parar la transmisión de la variante este verano", concluye la jefa de la investigación, Emma Hodcroft, en declaraciones al Finantial Times. Ahora este grupo de científicos, cuatro suizos y dos ubicados en Valencia, estudiará si la mutación 20a.eu1 es más contagiosa y mortal que el covid-19 original.

En cualquier caso, la doctora Hodcroft asegura que no hay "ninguna evidencia de que la propagación [rápida] de la variante sea causada por una mutación que aumenta la transmisión o afecta a los resultados clínicos". Con todo, ha subrayado que la 20a.eu1 no se parece a ninguna versión del SARS-Cov-2, el virus que provoca el covid-19, con la que se había encontrado anteriormente. "No he visto ninguna variante con este tipo de dinámica durante todo el tiempo que he estado examinando las secuencias genómicas del coronavirus en Europa", ha asegurado.

Una hipótesis razonable

En particular, los equipos están trabajando con laboratorios de virología para determinar si la 20a.eu1 lleva una mutación particular, en la proteína espícula que el virus utiliza para entrar en las células humanas, que podría alterar su comportamiento.

Consultado por el ARA este mismo jueves, después de leer el estudio, el investigador en genética molecular de la Universidad de Leicester Salvador Macip considera que " la variante que se detectó por primera vez en España en junio" poco a poco "se ha visto cómo iba aumentando en Europa (cuando menos, en los pocos países que tienen datos genéticos, que no son todos)". En opinión del científico y escritor, "esto sugiere que se ha ido esparciendo desde España, y una causa podrían ser las vacaciones". Los propios impulsores del estudio, sin embargo, aseguran que "con los datos que tienen no se puede estar seguro de que sea esto [la causa] o simplemente que esta sea una variante más contagiosa y, una vez fuera, se ha expandido más efectivamente".

Para Macip, "las variaciones genéticas que hemos visto hasta ahora no han hecho que el virus sea más infeccioso, por lo tanto, y, a falta de tener más datos, la teoría de una diseminación por culpa de las vacaciones de verano en España tiene bastantes peso".