El Estado establece 15 grupos de población para recibir la vacuna entre enero y el verano

El gobierno español ya tiene un plan de vacunación para cuando llegue una de las primeras vacunas contra el coronavirus. Aun así, "no es un plan fijo", como explicaban fuentes del ministerio de Sanidad hace unos días. Los cuatro primeros grupos de población que serán vacunados en una primera fase (que empezará en enero y durará hasta el mes de marzo) serán: gente mayor, profesionales de residencias y sociosanitarios, sanitarios "en primera línea" y personas dependientes no institucionalizadas (unos 2,5 millones de personas, según las estimaciones del ejecutivo).



Pero, más allá de estos colectivos, Illa ha explicado que ha evaluado a 11 grupos poblacionales más (en total 15 grupos) de acuerdo con los criterios de " morbilidad , riesgo de exposición, riesgo de impacto socioeconómico y riesgo de transmisión". Illa ha detallado que el resto de colectivos son: personas en situación de riesgo, personas que viven o trabajan en comunidades con entornos cerrados, personas vulnerables por la situación socioeconómica, personas con trabajos esenciales, personal docente, población infantil y adolescente, población adulta, población que vive en zonas afectadas por la posibilidad de rebrotes, embarazadas y madres en lactancia y, finalmente, personas que ya tienen inmunización.



Estos 11 grupos poblacionales restantes se vacunarán en una segunda etapa (a partir de marzo) o tercera (para llegar al máximo de población) en función de los criterios establecidos , pero también según la evolución del proceso de vacunación, que puede variar según la vacuna que llegue primero.

Las fases de vacunación y el seguimiento, de hecho, son los puntos que quedaron abiertos en la presentación del plan de vacunación. C ada proyecto de vacuna presenta unas características específicas a la hora de ser almacenadas y distribuidas, y esto hace que todavía no se sepa del todo cómo será la logística. "El ministerio está trabajando con las comunidades autónomas diversas alternativas de centros de vacunación, teniendo en cuenta la experiencia de la atención primaria. A medida que se tenga información sobre la disponibilidad de las vacunas, será necesario actualizar los procesos y establecer dónde, quién y cómo se hace la vacunación", recoge el plan estatal.

Personas mayores y profesionales en residencias, los primeros en vacunarse en enero

Puerta abierta a más vacunas

"Todas las vacunas están sujetas a recibir la autorización", ha insistido Illa, que ha asegurado que no se aceptará ninguna vacuna sin haber pasado el filtro de la Agencia Europea de Medicamentos. Sobre el nuevo ensayo anunciado por Oxford- Astra Zeneca , Illa ha apuntado que es normal y que no le preocupa. "Por eso la estrategia no se ha centrado en una sola vacuna, sino en adquirir como mínimo siete", ha especificado el ministro, que ha abierto la puerta a la llegada de "una segunda oleada de vacunas".



Sobre la temporada de esquí, Illa ha comunicado que desde el gobierno están en contacto tanto con Francia como con Andorra para acordar una estrategia homogénea . "No nos preocupa la actividad del esquí, sino los encuentros que se producen después de esquiar", ha apuntado Illa.

900.000 dosis para Catalunya a partir del primer trimestre

La consellera Alba Vergés ha anunciado esta mañana en una entrevista a Catalunya Ràdio que a partir del primer trimestre de 2021 prevén tener a disposición 900.000 dosis de vacuna contra el virus. También ha anunciado que el Govern está preparando un documento para explicar mejor las restricciones de cara a Navidad. "Es muy importante no encadenar encuentros con diferentes burbujas", ha dicho la consellera, que cree que lo más adecuado sería hacer una cuarentena de diez días entre cena y cena. Por ahora, no es partidaria de ajustar los tiempos de las fases de las restricciones porque, avisa, "estamos mucho peor que cuando acabó el desconfinamiento de la primera oleada", a pesar de que "estamos mucho más preparados".