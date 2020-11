España confía recibir 20 millones de dosis de la vacuna Pfizer

Optimismo por los adelantos de la vacuna de Pfizer, que muestra una efectividad del 90% según los datos de la compañía. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado en una entrevista a TVE que esperan que esta semana o la siguiente se puedan firmar nuevos contratos con Pfizer para conseguir más dosis de la vacuna contra el covid, y que las primeras podrían llegar a España a principios del año que viene, y si todo va "muy muy bien" a finales de este año. "Calculamos que de Pfizer llegarán unos 20 millones de dosis, es una vacuna a doble dosis y podría inmunizar a unos diez millones de personas", ha remarcado Illa, que ha apuntado que se administrará gratuitamente. El ministro ha destacado que la vacuna se tiene que conservar a menos de 80 grados bajo cero y que la propia compañía lo ha previsto y facilitará la logística para que no haya complicaciones.

Illa ha defendido que cree que no habrá que hacer la vacuna del covid obligatoria porque la ciudadanía reaccionará bien, a pesar de que ha admitido que no lo descartan. De hecho, ha prometido contundencia para hacer frente a los discursos de los antivacunas: "Seremos muy contundentes contra la gente que dice mentiras y juega a la anticiencia". Ha aventurado que hacia el mes de mayo se podría tener un porcentaje "importante" de población vacunada en Europa. Se empezará, ha dicho, por los grupos más vulnerables y este paso ya podrá representar, según el ministro, un "cambio importante de escenario", a pesar de que ha avisado de que el uso de mascarillas y la distancia física serán "rotundamente necesarios" durante bastantes meses. Sobre las mascarillas, ha dicho que están estudiando la posibilidad de bajar su IVA, pero no ha dado más detalles del punto en el que se encuentra este debate.

El ministro ha remarcado que estos días se ha visto una "relativa estabilización" de los casos, pero que es pronto para levantar restricciones. "Hay que esperar entre dos y tres semanas desde que se adoptan las medidas para ver los resultados", ha defendido. Sobre la Navidad, ha dicho que no podrá ser como la del año pasado y que habrá que ver cómo se llega en términos epidemiológicos: "Intentaremos que las familias se puedan reunir".

"Seguimos tomando medidas"

También el doctor Bonaventura Clotet, jefe del servicio de enfermedades infecciosas de Can Ruti, se ha referido a la vacuna Pfizer en una entrevista a Radio 4. "Es obvio que detrás había unos intereses de bolsa y de todo para remover las cosas. Habrá que ver cuánto tiempo durará la protección o si la gente mayor desarrolla una buena respuesta, es un grupo pequeño", ha apuntado. También ha pedido pensar que no todo se acaba con la vacuna: "Optimismo con la vacuna, pero tenemos cuidado y seguimos tomando medidas".

Sobre la evolución de la pandemia, ha defendido que "todo el 2021 lo tenemos cogido con pinzas, pero el 2022 estará solucionado por varios mecanismos". El doctor de Can Ruti ha dicho que hay dos mecanismos: "Uno es hacer tests rápidos y el otro es tener el tratamiento. Si tenemos tratamiento, querrá decir que podremos frenar la evolución de la enfermedad. Hay tratamientos, como los anticuerpos monoclonales, que destruyen el virus y hacen que no afecte a las células y que no llegue a los pulmones. El tratamiento tiene que ser muy precoz. Y creo que los tratamientos estarán disponibles antes de que tengamos una vacuna disponible para todo el mundo".

"Tener la vacuna para toda la población en un plazo corto de tiempo es difícil, esto posiblemente no lo tendremos hasta finales de 2021 o principios de 2022", ha defendido Magda Campins, jefa de epidemiología y medicina preventiva del Hospital Vall d'Hebron, en una entrevista a RAC 1. La doctora ha recordado que las medidas de mascarilla, distancia y manos se tendrán que mantener durante un año o dos, y que convivirán con la vacuna: "No nos podemos relajar".