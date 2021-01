El Govern abre un expediente para saber cuántos cortes de luz se producen y donde

Los cortes de luz ya afectan a 13 municipios metropolitanos y al menos ocho barrios de Barcelona de manera recurrente. De la reunión que han mantenido varios ayuntamientos con la Generalitat para resolver esta problemática, que además llega en plena ola de frío, ha salido el compromiso del Govern de abrir un expediente informativo para al menos tener identificadas "cuántas y qué" interrupciones del suministro eléctrico se dan que superen los 30 minutos. Una medida que los ayuntamientos celebran, a pesar de que dicen que se queda corta.

Según ha explicado el regidor de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia, los ayuntamientos se han mostrado muy preocupados porque se ha constatado que la Generalitat "no tiene herramientas para tener conocimiento de lo que está pasando en el país", a pesar de que la ley "da las herramientas para fiscalizar esta información, hacer inspecciones de oficio y da potestad sancionadora". "Hay elementos que corresponden al Estado, como la inversión, pero hay campo para correr en la regulación", ha insistido Badia, que también ha puntualizado que han pedido a la Generalitat abrir un canal de atención para que la ciudadanía pueda reclamar los cortes y revisar los protocolos de comunicación de las incidencias. Los ayuntamientos han trasladado su preocupación porque los cortes se están produciendo, sobre todo, en barrios vulnerables, que arrastran un "déficit histórico de inversiones y mantenimiento" de las infraestructuras energéticas.

De hecho, una de las discrepancias entre las administraciones es la causa de los cortes. Badia ha asegurado que "no tienen nada que ver con los cultivos" ilegales de marihuana, puesto que en barrios donde se han producido interrupciones del suministro no se ha encontrado ninguna plantación asociada, y ha afirmado que las conexiones irregulares "no son excusa para no cumplir la ley". Según la Generalitat, el análisis de los indicadores apunta a la existencia de problemas de "ámbito social" que se hacen visibles a través del suministro eléctrico. De hecho, el Govern ha dicho en un comunicado que la calidad de la red de suministro es "buena" y ha culpado a la normativa española del problema.

" Tal vez los indicadores no son los más detallados, pero son los que establece la normativa estatal y no nos permiten ahora obligar a las compañías distribuidoras a efectuar inversiones adicionales", ha afirmado el director general Manel Torrent, que ha participado en la reunión junto con el conseller de Empresa y Coneixement, Ramon Tremosa. Según Tremosa, Catalunya es el territorio "que más actúa en todos los aspectos relacionados con la calidad del suministro" y también la que "más sanciones impone". La Generalitat ha impuesto, entre el 2015 y el 2019, un total de 90 sanciones a las empresas distribuidoras por un valor de 7,2 millones.

En la reunión había representantes de los ayuntamientos de Barcelona, Badalona, Sabadell, Terrassa, Rubí, Montcada y Reixac y Gavà, que han explicado que los cortes de luz recurrentes afectan también a Castellbisbal, Cerdanyola, Corbera, Montgat, Ripollet, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Torrelles de Llobregat y Viladecans. En el caso de Barcelona en concreto, se han detectado cortes de luz en el Raval, Torre Baró, la Trinitat Nova, la Bordeta, Hostafrancs, el Guinardó, la Vila de Gràcia y la Barceloneta.

A los tribunales

De hecho, los alcaldes de los municipios más afectados por los cortes de luz de los últimos meses en el Vallès Occidental emprenderán acciones legales contra la compañía Endesa. El Consejo Comarcal del Vallès Occidental está articulando la petición conjunta de los municipios para que, además, la empresa plantee un plan de inversiones para reformar la red eléctrica en toda la comarca, pero específicamente en las localidades y los barrios que más están sufriendo interrupciones en el servicio. Solo en Sabadell se han registrado en las últimas semanas 800 abonados con cortes, mientras que en Terrassa se tiene constancia de la afectación en unos 355 hogares. El Ayuntamiento de esta localidad ha anunciado que ha trasladado la situación a la Fiscalía para saber si existe un delito de coacciones.

El Consejo Comarcal ha organizado un encuentro telemático en el que ha participado su presidente y alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, acompañado de los alcaldes de Terrassa y Sabadell, Jordi Ballart y Marta Farrés, y los de Matadepera, Polinyà, Palau-solità i Plegamans, Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola, Rubí, Badia, Barberà y Sant Cugat. Todos estos municipios han sufrido cortes de luz en diferentes puntos, con especial afectación en determinados barrios donde la red eléctrica ha recibido menos inversión en cuanto a mantenimiento en los últimos años, según han denunciado los alcaldes.

Hogares que sufren la crisis

Según datos que ha trasladado Giménez, el Consejo Comarcal calcula que un 41,1% de los hogares vallesanos no pueden mantener la vivienda a la temperatura adecuada porque el sustentador principal de la familia se encuentra en situación de paro, a pesar de que reconocen que el dato puede haber subido en los últimos meses. Esta situación se agrava por el encarecimiento de la factura de la luz en un 38% desde principios de año, una problemática que, dice, se suma a los problemas que se derivan de no disponer de una red adecuada a las necesidades del territorio.

Es por este motivo que el Consejo Comarcal se sitúa como el elemento vertebrador para trasladar una petición a Endesa. "Queremos saber qué plan de inversiones tiene en los municipios, es fundamental y necesario", señala, para recibir un "suministro eléctrico digno y de calidad".

"No es cierta la relación de que los cortes están asociados a situaciones de irregularidad"

En Sabadell los 800 abonados afectados por cortes son de los barrios de Can Puiggener, Can Oriac, Can Rull, Torre-romeu y Espronceda. Además, se han acentuado en los días más crudos de este invierno. "No es cierta la relación que se induce de que los cortes están asociados a situaciones de irregularidad en los barrios que sufren, porque en Sabadell no ha pasado que un sábado de golpe todo el mundo haya decidido cometer ilegalidades como plantar marihuana o alguna otra cosa, como se dice desde las compañías", ha denunciado la alcaldesa, Marta Farrés.

Fuentes de Endesa han atribuido esta semana los cortes a averías y conexiones irregulares en la red derivadas del cultivo de marihuana en viviendas. De hecho, el diagnóstico es compartido con el gobierno de la Generalitat, que se reunió con la compañía esta semana. Tanto Interior como el departamento de empresa ligaron el aumento de incidencias con el incremento de cultivos ilegales detectado.

La Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha criticado la respuesta del Govern, a quien acusa de "comprar el relato de Endesa" y vincular los cortes al cultivo de marihuana, "criminalizando" los barrios que sufren los cortes. La entidad pide a la Generalitat que defienda el derecho de los vecinos a recibir un servicio básico sin interrupciones, que, asegura, han ido a más desde hace meses e incluso años en algunos municipios. A parte, subraya que el problema es mucho más que las plantaciones ilegales porque ha afectado a 29 municipios diferentes y unas 390.000 personas, según estimaciones hechas públicas ayer.

Sabadell ha trasladado la situación a la Generalitat, competente en materia de control y sanción, así como a la Fiscalía, para que adopte las medidas oportunas. También lo ha hecho Terrassa, donde las 355 familias afectadas por los cortes desde mediados de diciembre se concentran en los barrios de las Arenes y la Grípia. "Hemos encargado un informe a los servicios jurídicos para determinar las posibles vías, y también estudiar si se ha producido un delito de coacciones, y por eso hemos trasladado el escrito a Fiscalía", detalla el alcalde, Jordi Ballart.

Críticas municipales a la actitud de Endesa

Otras localidades como por ejemplo Cerdanyola sufren cortes importantes desde la tromba de agua del 18 de diciembre, mientras que en el barrio de Can Sant Joan de Montcada y Reixac la situación ya se arrastra desde hace unos nueve meses. "Los cortes van de los 180 minutos a las 24 horas, es inadmisible e inaceptable", denuncia la alcaldesa, Laura Campos.

El más punzante ha sido el alcalde de Ripollet, que ha denunciado que fue imposible contactar con la compañía cuando una buena parte del municipio se quedó sin suministro la semana pasada. "Cualquier cosa que digamos los ayuntamientos será poco contundente comparado con el desprecio que Endesa muestra hacia los vecinos, que atenta contra las personas y su dignidad, contra unos mínimos de vida, privándolos de un servicio básico cómo es la luz", ha señalado.

Algunos alcaldes ya se han reunido con representantes de Endesa, que les han comunicado que han empezado a trabajar para reducir las afectaciones. No obstante, la reclamación de los municipios es que no solo se actúe una vez se detecten las problemáticas, sino que se presente al conjunto de alcaldías un plan a medio y largo plazo para evitar que se vuelva a registrar una caída masiva del servicio de los abonados.