España ha administrado 82.834 dosis de la vacuna del coronavirus

Las comunidades autónomas han administrado desde el 27 de diciembre 82.834 dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Lo ha anunciado este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa después de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Es la primera vez que el gobierno español ofrece información de las inyecciones desde que arrancó la campaña de vacunación, en plena polémica por el poco porcentaje de dosis administradas en algunos territorios, como Catalunya y la Comunidad de Madrid.

El ministro no ha querido dar el porcentaje respecto a las vacunas que han llegado porque este mismo lunes se ha repartido la tercera entrega, que todavía no se ha empezado a aplicar. El total de dosis que ha obtenido el Estado es de 718.535, de forma que restando las aproximadamente 360.000 que apenas acaban de llegar se puede estimar que solo se han puesto el 23% de las dosis disponibles. De todas maneras, Illa ha señalado que el proceso de vacunación "ha arrancado bien" y que se está desarrollando "según el plan establecido". "Esperamos que esta semana coja velocidad de crucero", ha admitido. También ha dicho que a partir de ahora se comunicará diariamente cuántas dosis se han administrado, pero ha querido dejar claro que no se trata de hacer un ranking entre comunidades.

España no es una excepción y otros países también están teniendo problemas para vacunar con rapidez. Israel es el país con más buen ritmo, pero en la Unión Europea y en los EE.UU. el proceso es más lento. Las complicaciones logísticas durante estas fiestas han influido en Catalunya, si bien Illa ha negado que haya problemas de almacenamiento. En relación con la vacuna de Moderna, no ha querido anticipar cuándo llegará porque la Agencia Europea del Medicamento todavía está analizando si la autoriza, a pesar de que en el Reino Unido ya se ha empezado a administrar.

A pesar del optimismo que Illa ha expresado de cara a los próximos días en relación con la vacunación, también ha querido advertir del crecimiento de contagios. La incidencia acumulada se sitúa en 272 casos por 100.000 habitantes los últimos catorce días y todos los consejeros autonómicos que han participado en la reunión han mostrado preocupación por los datos, según el ministro. Hace tres semanas el Estado consiguió situarse por debajo de los 200, muy lejos de los 25 que se marcó como objetivo para las fiestas de Navidad.

Con este escenario, Illa ha expresado el apoyo a los gobiernos autonómicos que están aplicando más medidas para frenar la transmisión de covid-19. No es una excepción Catalunya, ha especificado el ministro, que ha recordado que en los últimos meses ha avalado todas las decisiones que han ido tomando los territorios. Durante la reunión otros consejeros autonómicos han explicado las medidas que han tomado y también que tomarán, de forma que se espera que más comunidades apliquen nuevas restricciones después de Reyes.